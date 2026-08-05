Як пояснила бортпровідниця Тетяна Іваніхіна у своєму тіктоці, є кілька причин чому потрібно відчиняти шторки.

Чому потрібно відчиняти шторки ілюмінатора?

Перша причина – це видимість. Якщо станеться пожежа, пошкодження крила чи двигуна – екіпаж зможе миттєво побачити це через ілюмінатори. Крім того, пасажири теж можуть швидко помітити небезпеку й повідомити про це бортпровідників.

Час – це найдорожче, що є у літаку,

– додала стюардеса Тетяна Іваніхіна.

Друга причина – оцінка обстановки після зупинки літака. Тут йдеться про те, що якщо станеться якась аварійна ситуація, перед тим як відчинити вихід, бортпровідник повинен обов’язково подивитися назовні.

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"Якщо там вогонь, уламки чи розлите пальне – відкривати ці двері не можна. Евакуація буде відбуватися через інший вихід", – зазначила бортпровідниця.

Третя причина – найосновніша, за словами стюардеси. Тетяна розповіла, що якщо шторки відкриті – очі звикають до світла за бортом. Якщо на вулиці світлий день чи ніч, ви не втратите дорогоцінні секунди в критичних ситуаціях поки зір адаптується.

Крім того, стюардеса розповіла, що відкриті шторки ілюмінаторів допомагають рятувальникам. Якщо літак зупинився після аварії – вони можуть швидше оцінити, що відбувається всередині салону: чи є дим, полум’я, чи почалася евакуація, і де саме найперше потрібна допомога.

Причини, чому потрібно відчиняти шторки: дивіться відео

Які найзручніші місця у літаку?

Бортпровідники зазначають, що найзручнішим та найкомфортнішим варіантом часто стає місце в першій третині салону, перед крилом. Там зазвичай тихіше, а ще після посадки можна швидше вийти з літака, що особливо зручно під час стислих пересадок.

Серед перваг такого розташування – менше відчутна турбулентність. Для тих, хто нервує під час польоту, це може стати вирішальним аргументом на користь передніх рядів.