Пользовательница тиктокаЭмма Лучицкая рассказала о своем походе на гору Петрос в Закарпатье. И хотя виды на Черногорский хребет были невероятно красивыми, сам поход оказался очень сложным.

Что нужно знать о походе на Петрос?

Девушка никому не советует отправляться в однодневный поход на гору Петрос, особенно осенью, когда световой день становится короче. Путь оказался длинным и изнурительным, поэтому обратно компания возвращалась уже в темноте.

По словам Эммы, они выбрали маршрут на Петрос, который начинается из села Лазещина, а стартовали в 7:30 возле горно-поискового отделения. Сначала путь был несложным и пролегал через красивый осенний лес. Туристы собирали грибы и наслаждались золотой осенью. Но ложку дегтя добавили квадроциклы, которые разбили горные дороги, из-за чего образовалось болото.

В 8:50 туристы дошли до первого указателя, а еще через час перекусили в красивом месте. Но вскоре их ждал участок дороги с первым крутым подъемом вверх. Далее путь стал сложным, и казалось, что маршрут никогда не закончится. Туристы поднимались по крутым склонам, переступали через большие камни, но в конце концов в 15:20 поднялись на вершину.

Виды с Петроса были потрясающими, но компании еще предстоял путь обратно. Девушка призналась, что подниматься на Говерлу было значительно проще, а вот Петрос отобрал у нее все силы. Туристы спускались тем же путем, что и поднимались, но ноги уже едва несли их. Назад они шли через темный лес, а дорогу им освещала разве что луна. К месту трансфера компания добралась в 21:20, а всего за день прошла около 30 километров.

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Автор видео призвала других туристов не ходить на Петрос в однодневный поход. Чтобы по-настоящему насладиться красотой Черногорского хребта, лучше взять с собой палатки и запланировать двухдневный поход.

Туристка объяснила, почему не стоит отправляться на Петрос в однодневный поход: видео

Почему подниматься на Петрос сложнее, чем на Говерлу?

Хотя Говерла немного выше Петроса, но подъем на самую высокую вершину Украины легче. Дело в том, что последний рывок на Петрос имеет очень крутой угол наклона. Это сплошной сыпучий или каменистый склон без ровных участков для отдыха. Тропы на Петрос не так протоптаны, как на Говерлу, из-за чего они значительно более дикие и экстремальные. Кроме того, гора продувается сильными ветрами, что также не способствует комфортному подъему.

Люди с хорошей физической подготовкой вполне могут осилить однодневный подъем на Петрос летом, но новичкам лучше выделить на восхождение больше времени.