Лето закончилось, а море – нет: в чем секрет бархатного сезона

Для многих туристов пляжный сезон заканчивается вместе с календарным летом. Но именно в сентябре популярные морские курорты могут предложить то, ради чего люди едут на отдых в июле и августе: теплое море, солнечную погоду и пляжи без толп. В этом и заключается логика "бархатного сезона" – периода, когда жара постепенно отступает, но море еще не успело остыть.

Бархатный сезон – это самый комфортный период для отдыха на море. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Почему на море стоит ехать в бархатный сезон?

Море осенью остается теплым

На первый взгляд кажется логичным: если температура воздуха падает, вода тоже должна быстро остыть. Но море работает немного по-другому.

Вода нагревается и остывает медленнее, чем суша. В течение июня, июля и августа она постепенно накапливает солнечное тепло, поэтому даже после того, как дни становятся короче, море продолжает сохранять значительную часть этого запаса.

Из-за этого во многих популярных средиземноморских направлениях сентябрь остается полноценным месяцем для купания. А в отдельных регионах комфортная температура воды сохраняется и в октябре.

Воздух становится более комфортным

Еще одна особенность "бархатного сезона" – изменение температуры воздуха. В июле и августе на юге Европы дневная жара становится изнурительной. Для пляжа она еще подходит, но если хочется гулять, ездить на экскурсии, осматривать города или много времени проводить на открытом воздухе, высокая температура становится дополнительным испытанием.

В сентябре жара постепенно спадает. Дни по-прежнему могут быть солнечными и теплыми, но температура позволяет комфортно совмещать пляжный отдых с активными прогулками. Именно это сочетание делает бархатный сезон особенно привлекательным для тех, кто не хочет провести весь отпуск на лежаке.



В "бархатный сезон" прогулки становятся более комфортными / Фото Depositphotos

Летние толпы постепенно исчезают

Причина меньшего количества отдыхающих довольно проста. В сентябре заканчиваются школьные каникулы, взрослые возвращаются на работу, а потому многие семьи уже просто не могут поехать на море. В результате курорты, которые еще несколько недель назад были переполнены, становятся значительно спокойнее.

Это особенно заметно на популярных пляжах. В августе туристам приходится приходить пораньше, чтобы занять хорошее место, стоять в очередях к ресторанам и мириться с большим количеством людей вокруг. В сентябре пространства становится больше.

Причем речь идет не только о пляжах. Меньшую нагрузку испытывают дороги, общественный транспорт, музеи и туристические достопримечательности.

Более низкие цены

Снижение спроса приводит и к снижению цен. Когда летний ажиотаж спадает, отели начинают предлагать номера по более низким тарифам. Это касается и цен на самом курорте – аренда автомобиля, билеты в музеи и стоимость экскурсий могут подешеветь.

Именно поэтому эксперты в сфере туризма часто советуют рассматривать сентябрь как альтернативу августовскому отпуску, особенно если турист имеет возможность путешествовать без привязки к школьным каникулам.



Отпуск с детьми / Фото Depositphotos

Какие недостатки может иметь отдых в бархатный сезон?

Несмотря на все преимущества, осенняя поездка на море не гарантирует идеальной погоды. Сентябрь – это уже переходный сезон. На некоторых курортах могут случаться дождливые или ветреные периоды, а ближе к октябрю погода становится менее предсказуемой. Продолжительность светового дня также сокращается.

Кроме того, стоит обращать внимание не только на среднюю температуру воздуха, но и на температуру моря и статистику осадков конкретного курорта. Разница между островом на юге Средиземноморья и курортом на севере может быть весьма заметной.

Если главная цель путешествия – гарантированное ежедневное купание, лучше выбирать начало или середину сентября и направления, где теплый сезон длится дольше. В октябре на некоторых европейских курортах погода уже может не подходить для длительного купания.