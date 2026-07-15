После приземления многие люди сразу отстегивают ремни безопасности, встают со своих мест и начинают доставать ручную кладь. Такое нетерпение кажется вполне понятным, особенно если впереди пересадка или хочется побыстрее покинуть самолет. Но есть важные нюансы.

Почему не стоит вставать сразу после приземления?

Как сообщило издание Express, бывшая стюардесса Джини Вини обратила внимание на распространенную ошибку, которую допускают многие путешественники. Она напомнила, что пассажиры должны оставаться пристегнутыми до тех пор, пока самолет не подъедет к выходу на стоянке, а капитан не выключит табло ремней безопасности.

Многие люди ошибочно полагают, что после приземления на взлетно-посадочную полосу можно безопасно вставать. На самом деле самолет в этот момент еще рулит по аэропорту и продолжает движение. Даже если скорость кажется небольшой, самолет может внезапно затормозить или резко изменить направление движения. Из-за этого пассажиры, стоящие в проходе, рискуют потерять равновесие и получить травмы.

Как действовать пассажирам, если они спешат на пересадку?

Специалисты советуют не пытаться сэкономить несколько минут, стоя в проходе, пока самолет еще движется. Вместо этого они рекомендуют заранее подготовить все необходимые вещи так, чтобы их можно было быстро взять после полной остановки самолета. Если маршрут предусматривает короткую пересадку, стоит по возможности заложить больше времени между рейсами.

Также пассажирам, которые волнуются из-за стыковочного рейса или имеют другую срочную причину быстро покинуть самолет, советуют еще до посадки сообщить об этом бортпроводникам. Представитель туристической компании Lapland Famille подчеркнул, что самолет не останавливается мгновенно после приземления. Даже во время медленного руления неожиданное движение может привести к серьезному падению. Именно поэтому знак ремней безопасности существует не формально, а для безопасности пассажиров.

Особенно актуально это предупреждение для семей с детьми, ведь именно после приземления люди часто начинают в спешке собирать вещи и вставать со своих мест. Хотя несколько дополнительных минут ожидания могут показаться неприятными, они помогают избежать травм на заключительном этапе полета.