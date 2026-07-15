Після приземлення багато людей одразу відстібають ремені безпеки, підводяться зі своїх місць і починають діставати ручну поклажу. Таке нетерпіння здається цілком зрозумілим, особливо якщо попереду пересадка чи хочеться швидше залишити літак. Але є важливі нюанси.

Чому не варто вставати одразу після приземлення?

Як повідомило видання Express, колишня стюардеса Джині Віні звернула увагу на поширену помилку, яку допускають багато мандрівників. Вона нагадала, що пасажири повинні залишатися пристебнутими доти, доки літак не під'їде до виходу на стоянці, а капітан не вимкне табло ременів безпеки.

Багато людей помилково вважають, що після торкання злітно-посадкової смуги можна безпечно вставати. Насправді ж літак у цей момент ще рулить аеропортом і продовжує рух. Навіть якщо швидкість здається невеликою, літак може раптово загальмувати або різко змінити напрямок руху. Через це пасажири, які стоять у проході, ризикують втратити рівновагу та отримати травми.

Як діяти пасажирам, якщо вони поспішають на пересадку?

Фахівці радять не намагатися виграти кілька хвилин, стоячи в проході, поки літак ще рухається. Натомість вони рекомендують заздалегідь підготувати всі необхідні речі так, щоб їх можна було швидко взяти після повної зупинки літака. Якщо маршрут передбачає коротку пересадку, варто за можливості закладати більше часу між рейсами.

Також пасажирам, які хвилюються через стикувальний рейс або мають іншу термінову причину швидко залишити літак, радять ще до посадки повідомити про це бортпровідників. Представник туристичної компанії Lapland Famille наголосив, що літак не зупиняється миттєво після посадки. Навіть під час повільного руління несподіваний рух може спричинити серйозне падіння. Саме тому знак ременів безпеки існує не формально, а для безпеки пасажирів.

Особливо актуальне це попередження для сімей із дітьми, адже саме після приземлення люди часто починають поспіхом збирати речі та виходити зі своїх місць. Хоч кілька додаткових хвилин очікування можуть здатися неприємними, вони допомагають уникнути травм під час завершального етапу польоту.