Когда фото важнее природы: почему нельзя трясти ветки сакур и как это влияет на деревья

Сейчас идет сезон цветения сакур и других деревьев – это период, когда городские пространства превращаются в настоящие розовые пейзажи. Люди массово отправляются в парки и аллеи, чтобы полюбоваться красотой природы и сделать яркие фото.

Впрочем, все чаще в соцсетях появляются видео, на которых посетители намеренно трясут деревья, чтобы создать "эффект дождя из лепестков". Такие действия вызывают волну возмущения: пользователи отмечают, что это вредит растениям и портит естественную атмосферу.

Напоминаем: делать так категорически нельзя! Сакура – это живое растение, и ее цветение является частью природного цикла, а не декорацией для фото. Встряхивание сакур ради фото повреждает деревья, нарушает естественный процесс цветения и сокращает его продолжительность.

Почему это неправильно?

Чтобы лучше понять культурное значение сакуры и отношение к ней в Японии, 24 Канал пообщался с преподавательницей японского языка Мартой, которая прожила в Японии шесть лет и хорошо знает местные традиции и особенности культуры.

Любование цветами в Японии

Цветение сакуры длится недолго, и именно в этом его особая ценность. В японской традиции это явление связано с философией ханами – "любование цветами". Речь идет именно о созерцании природы, а не вмешательство в нее,

– объясняет Марта.

Резкое встряхивание веток вредит деревьям и лишает других людей возможности увидеть их в естественном состоянии. Лепестки, опадающие сами под действием ветра, являются частью естественной красоты этого процесса. Настоящая ценность сакуры именно в ее естественности и быстротечности. И именно это стоит уважать, а не пытаться "режиссировать" для идеального кадра.

Как реагируют на подобные видео пользователи?

Авторы таких фото и видео часто сталкиваются с волной критики и хейта в соцсетях, поскольку аудитория воспринимает подобный контент как популяризацию вредного поведения по отношению к природе.

Реакция украинцев

Пока сакуры еще цветут, приходите любоваться, гуляйте и делайте фото, но без вмешательства в природу. Помните, что этой красотой хотят насладиться и другие, поэтому стоит сохранить ее такой, какой она есть!

Какие еще новости, связанные с Японией, будут вам интересны?