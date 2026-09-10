Опытные грибники знают: важно обращать внимание не только на сам гриб, но и на место, где он вырос. Именно поэтому они никогда не отправятся на "тихую охоту" в определенные места. Подробнее об этих местах расскажет 24 Канал.

Грибы могут накапливать тяжелые металлы

Грибы получают питательные вещества из окружающей среды, активно взаимодействуя с почвой и органическими остатками. В то же время они могут поглощать и потенциально токсичные вещества.

Именно поэтому грибы иногда используют даже в качестве своеобразных биоиндикаторов состояния окружающей среды. Концентрация кадмия, свинца, ртути и других элементов в плодовых телах может зависеть от того, насколько загрязнен окружающий грунт.

При этом нельзя сказать, что все грибы одинаково накапливают загрязнители. Один вид может аккумулировать определенный элемент значительно активнее, чем другой. Влияют также характеристики почвы, расстояние до источника загрязнения и даже направление распространения выбросов.

Так где же не стоит собирать грибы?

Возле оживленных трасс

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В грибной сезон может возникнуть соблазн остановиться у дороги, пройти несколько метров в лесополосу и быстро насобирать грибов. Делать этого не стоит.

Транспорт является одним из источников загрязнения окружающей среды, а опасные вещества, связанные с дорожным движением, могут попадать в почву. Поэтому грибы, растущие возле дорог, могут поглощать свинец и другие потенциально опасные вещества.

В исследовании, опубликованном на сайте Национального центра биотехнологической информации США, была выявлена четкая связь между транспортной нагрузкой и содержанием некоторых тяжелых металлов в грибах: при более интенсивном трафике их концентрация возрастала.

Поэтому лесополоса возле трассы – не лучшее место для сбора грибов. Если вокруг зеленые деревья и нет предприятий, не означает, что почва там чистая.

Вблизи заводов и промышленных предприятий

Еще худшая идея – собирать грибы возле промышленных объектов, особенно тех, что могут быть источниками выбросов металлов и других загрязнителей. В одном из исследований грибов, собранных вблизи свинцового завода, повышенное содержание свинца и кадмия обнаруживали даже на значительном расстоянии от источника выбросов.

Подобные результаты получали и при исследованиях территорий вблизи металлургических и энергетических предприятий. У некоторых съедобных видов концентрация кадмия и свинца была настолько высокой, что исследователи не рекомендовали употреблять такие грибы.

Поэтому правило здесь простое: если поблизости находится завод, металлургическое предприятие, шахта, мусороперерабатывающий или другой потенциально загрязняющий объект, для "тихой охоты" лучше выбрать другой участок.

На территориях со старым промышленным загрязнением

Не стоит думать, что опасность исчезает сразу после того, как предприятие прекратило работу. Некоторые тяжелые металлы могут длительное время оставаться в почве. Именно поэтому территория бывшего промышленного производства или предприятия, которое работало с металлами, химическими веществами или другими потенциальными загрязнителями, не становится безопасной для сбора грибов после закрытия объекта.

Также нельзя собирать грибы возле мусорных свалок и в зоне боевых действий.

Можно ли просто хорошо помыть или отварить такие грибы?

Мытье помогает удалить землю, пыль и другие загрязнения с поверхности, но оно не может гарантировать удаление веществ, которые уже накопились внутри гриба. Точно так же термическая обработка не превращает гриб, выросший на загрязненной почве, в гарантированно безопасный продукт.