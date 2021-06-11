Не жалуйтесь на таможенников: почему нельзя проносить свою воду на борт самолета

На борт самолета нельзя проносить жидкости в бутылках, больших 100 миллилитров. Поэтому большую тару, в том числе и пакеты с соком, в аэропорту заставляют выбросить.
Исключением являются жидкости, купленные непосредственно в зоне Duty Free. Но там тоже есть свои ограничения.
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Почему ввели запрет
В 2006 году в аэропорту Лондона задержали гражданина Великобритании Абдуллу Ахмеда Али, который имел связи с исламскими радикалами. В его багаже обнаружили вещества, которыми он мог взорвать несколько самолетов. Они были замаскированы под апельсиновый сок. Тогда Служба безопасности обнаружила группировки террористов, которые хотели устроить теракт на 20 самолетах.
Злоумышленники выбрали бутылки с жидкостью, ведь вода является идеальным растворителем и может стать маскировкой для ядовитых веществ, различных реагентов для создания взрывчатки. Однако, по подсчетам специалистов, для изготовления полноценной бомбы нужно более 1 литра жидкости. Если же жидкости будет меньше, тогда террористам не удастся создать масштабный пожар.
Какие вообще правила перевозки жидкостей
- На борту самолета разрешено провозить жидкости в таре объемом не более 100 миллилитров. Совокупный объем не должен превышать 1 литра.
- Эти бутылочки стоит плотно закрыть и запечатать в прозрачный пластиковый пакет или прозрачную косметичку.
- К жидкостям также относятся кремы, тушь, духи и тому подобное.
- Если же везете с собой лекарства, то их объем тоже не имеет перевешивать 100 миллилитров. Кроме того, их надо вести в оригинальной заводской упаковке. Также желательно иметь рецепт от врача на эти медикаменты.
- Исключение может составлять баночки с детским питанием, но они должны быть в закрытом упаковке дисков.