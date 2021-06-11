Исключением являются жидкости, купленные непосредственно в зоне Duty Free. Но там тоже есть свои ограничения.

В тему Живописные каньоны Украины, на которых должен побывать каждый турист

Почему ввели запрет

В 2006 году в аэропорту Лондона задержали гражданина Великобритании Абдуллу Ахмеда Али, который имел связи с исламскими радикалами. В его багаже ​​обнаружили вещества, которыми он мог взорвать несколько самолетов. Они были замаскированы под апельсиновый сок. Тогда Служба безопасности обнаружила группировки террористов, которые хотели устроить теракт на 20 самолетах.

Злоумышленники выбрали бутылки с жидкостью, ведь вода является идеальным растворителем и может стать маскировкой для ядовитых веществ, различных реагентов для создания взрывчатки. Однако, по подсчетам специалистов, для изготовления полноценной бомбы нужно более 1 литра жидкости. Если же жидкости будет меньше, тогда террористам не удастся создать масштабный пожар.

Какие вообще правила перевозки жидкостей

  • На борту самолета разрешено провозить жидкости в таре объемом не более 100 миллилитров. Совокупный объем не должен превышать 1 литра.
  • Эти бутылочки стоит плотно закрыть и запечатать в прозрачный пластиковый пакет или прозрачную косметичку.
  • К жидкостям также относятся кремы, тушь, духи и тому подобное.
  • Если же везете с собой лекарства, то их объем тоже не имеет перевешивать 100 миллилитров. Кроме того, их надо вести в оригинальной заводской упаковке. Также желательно иметь рецепт от врача на эти медикаменты.
  • Исключение может составлять баночки с детским питанием, но они должны быть в закрытом упаковке дисков.