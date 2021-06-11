Исключением являются жидкости, купленные непосредственно в зоне Duty Free. Но там тоже есть свои ограничения.

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Почему ввели запрет

В 2006 году в аэропорту Лондона задержали гражданина Великобритании Абдуллу Ахмеда Али, который имел связи с исламскими радикалами. В его багаже ​​обнаружили вещества, которыми он мог взорвать несколько самолетов. Они были замаскированы под апельсиновый сок. Тогда Служба безопасности обнаружила группировки террористов, которые хотели устроить теракт на 20 самолетах.

Злоумышленники выбрали бутылки с жидкостью, ведь вода является идеальным растворителем и может стать маскировкой для ядовитых веществ, различных реагентов для создания взрывчатки. Однако, по подсчетам специалистов, для изготовления полноценной бомбы нужно более 1 литра жидкости. Если же жидкости будет меньше, тогда террористам не удастся создать масштабный пожар.

Какие вообще правила перевозки жидкостей