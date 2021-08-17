Не стоит оставлять на солнце мертвых медуз: объясняет биолог
Источник:Суспильное Запорожье
Этим летом на побережье Азовского моря часто случаются нашествия медуз. Время от времени эти морские "Желейка" выбрасывает на берег. Однако оставлять их там, пока растают - не стоит.
Почему – объяснил заведующий зоологического музея биологического факультета ЗНУ Александр Коротя. Он добавил, что в этих морских жителях мало органики, но она все равно разлагается.
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Куда девать мертвых медуз
По словам эксперта, мертвых медуз с побережья надо убрать и закопать. Даже несмотря на то, что эти морские жители на 98% состоят из воды и только на 2% из органики. Поскольку при испарении воды на солнце, происходит химическая реакция органических соединений, и в воздух выделяется определенное количество сероводорода и ряд ядовитых веществ.
Поэтому Александр Коротя советует приложить усилия, чтобы разложение медуз естественным путем происходило под землей и было безопасным для отдыхающих.
Медузы на курортах Азовского моря: коротко
- В июля 2021 г. года на курортах Запорожской и Херсонской областей появились медузы.
- Их количество было настолько большим, что отдыхающие не могли зайти в море.
- Оба вида – Черноморские. Они мигрировали к Азовскому морю.
- Причин тому несколько: приближение показателей солености воды, высокая температура (которая необходимых для их для размножения) и наличие кормовой базы.
- Поэтому они скапливаются в местах у многолюдных курортов и мест, где реки впадают в море.
- Поэтому идеальными курортами для медуз является Кирилловка, Приморск, Бердянск.