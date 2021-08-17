Не стоит оставлять на солнце мертвых медуз: объясняет биолог

17 августа 2021 , 20:35
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Суспильное Запорожье

Этим летом на побережье Азовского моря часто случаются нашествия медуз. Время от времени эти морские "Желейка" выбрасывает на берег. Однако оставлять их там, пока растают - не стоит.

Почему – объяснил заведующий зоологического музея биологического факультета ЗНУ Александр Коротя. Он добавил, что в этих морских жителях мало органики, но она все равно разлагается.

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Куда девать мертвых медуз

По словам эксперта, мертвых медуз с побережья надо убрать и закопать. Даже несмотря на то, что эти морские жители на 98% состоят из воды и только на 2% из органики. Поскольку при испарении воды на солнце, происходит химическая реакция органических соединений, и в воздух выделяется определенное количество сероводорода и ряд ядовитых веществ.

Поэтому Александр Коротя советует приложить усилия, чтобы разложение медуз естественным путем происходило под землей и было безопасным для отдыхающих.

Медузы на курортах Азовского моря: коротко

  • В июля 2021 г. года на курортах Запорожской и Херсонской областей появились медузы.
  • Их количество было настолько большим, что отдыхающие не могли зайти в море.
  • Оба вида – Черноморские. Они мигрировали к Азовскому морю.
  • Причин тому несколько: приближение показателей солености воды, высокая температура (которая необходимых для их для размножения) и наличие кормовой базы.
  • Поэтому они скапливаются в местах у многолюдных курортов и мест, где реки впадают в море.
  • Поэтому идеальными курортами для медуз является Кирилловка, Приморск, Бердянск.
Автор: Вікторія Андрєєва