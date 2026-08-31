Этого лучше не делать в самолете: бортпроводник дал важные советы

Даже опытные туристы знают, что во время путешествия могут возникать различные непредвиденные ситуации. Бортпроводник американской авиакомпании рассказал о проблемах, которые чаще всего создают пассажиры.

Самой распространенной ошибкой считается слишком большой ручной багаж, пишет Travel and Leisure. Если рюкзак слишком большой или занимает много места, это доставит неудобства не только его владельцу, но и другим пассажирам.

Какие ошибки допускают туристы в самолете?

Хранят важные вещи отдельно

Не стоит складывать в чемодан лекарства, ключи и другие необходимые вещи, рассчитывая на то, что он гарантированно останется в салоне. Из-за нехватки места его могут неожиданно отправить в багажный отсек. Все, что может понадобиться в течение нескольких часов, лучше держать при себе.

Забывают теплую и удобную одежду

Нередко температура в салоне бывает довольно низкой, поэтому стоит положить в ручную кладь легкую кофту, худи или куртку.

Несколько часов в тесном кресле могут пройти не совсем комфортно, если одежда сковывает движения. Перед полетом лучше отказаться от узких джинсов, тесной обуви или других неудобных вещей.

В самолете понадобится мягкая и эластичная одежда, поэтому спортивный костюм станет лучшим выбором.



В самолет стоит брать теплую и удобную одежду / Фото Pinterest

Кладут жидкости в чемодан без защиты

Любые косметические средства – шампуни, кремы, духи и другие жидкости – могут протечь во время перемещения багажа, при ударах или перепадах давления. Если рядом будет лежать одежда, электронные устройства или документы, последствия могут оказаться неприятными.

Чтобы этого избежать, флаконы следует закрыть и дополнительно положить их в герметичный пакет или косметичку.

Неправильно складывают вещи

В чемодане нужно грамотно расложить вещи. Если сложить все подряд, нужную вещь будет сложно найти. Можно приобрести специальные органайзеры и распределить вещи по категориям. Отдельно складывать белье, повседневные вещи, одежду для отдыха, спорта и т. д.

Паспорт и документы в разбросанных местах

Во время путешествия документы приходится неоднократно доставать. Бортпроводник советует хранить все важное вместе в закрытом органайзере, чтобы иметь все под рукой и уменьшить риск оставить важные документы где-то из-за спешки.

Забывают о наборе для комфорта

Во время путешествия могут произойти мелкие неприятности. Напиток, кофе или соус могут пролиться, поэтому в ручной клади стоит иметь влажные салфетки. Для длительных перелетов пригодится базовый набор средств гигиены. Речь идет о зубной щетке, влажных салфетках и других средствах ухода.