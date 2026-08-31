Найпоширенішою помилкою вважається занадто велика ручна поклажа, пише Travel and Leisure. Якщо рюкзак завеликий чи займає багато місця, це створить незручності не лише власнику, але й іншим пасажирам.

Яких помилок допускаються туристи в літаку?

Тримають важливі речі окремо

Не варто складати у валізу ліки, ключі та інші необхідні речі, розраховуючи на те, що вона гарантовано залишиться у салоні. Через нестачу місця її можуть несподівано відправити до багажного відсіку. Усе, що може знадобитися протягом кількох годин, краще тримати при собі.

Забувають теплий та зручний одяг

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Нерідко температура в салоні буває досить низькою, тому варто покласти в ручну поклажу легку кофту, худі чи куртку.

Кілька годин у тісному кріслі можуть пройти не зовсім комфортно, якщо одяг сковує рухи. Перед польотом краще оминати тісні джинси, вузьке взуття чи інші незручні речі.

В літаку знадобиться м’який та еластичний одяг, тому спортивний костюм стане найкращим вибором.



В літаку варто брати теплий і зручний одяг / Фото Pinterest

Кладуть рідини у валізу без захисту

Будь-які косметичні засоби – шампуні, креми, парфуми та інші рідини можуть протекти під час переміщення багажу, удари чи перепади тиску. Якщо поруч лежатиме одяг, електронні пристрої чи документи, наслідки можуть виявитися неприємними.

Щоб цього уникнути, флакони варто закрити й додатково покласти їх у герметичний пакет чи косметичку.

Неправильно складають речі

У валізі потрібно грамотно розкласти речі. Якщо поскладати все підряд, необхідну річ буде складно знайти. Можна придбати спеціальні органайзери, а речі розподілити за категоріями. Окремо складати білизну, повсякденні речі, одяг для відпочинку, спорту тощо.

Паспорт і документи в розкиданих місцях

Під час подорожі документи доводиться неодноразово діставати. Бортпровідник радить зберігати все важливе разом у закритому органайзері, щоб мати все під рукою й зменшити ризик залишити важливі документи десь через поспіх.

Забувають про набір для комфорту

Під час подорожі можуть статися дрібні неприємності. Напій, кава чи соус можуть пролитися, тому в ручній поклажі варто мати вологі серветки. Для тривалих перельотів у пригоді стане базовий набір засобів гігієни. Йдеться про зубну щітку, вологі серветки та інші засоби догляду.