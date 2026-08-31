Самой распространенной ошибкой считается слишком большой ручной багаж, пишет Travel and Leisure. Если рюкзак слишком большой или занимает много места, это доставит неудобства не только его владельцу, но и другим пассажирам.

Какие ошибки допускают туристы в самолете?

Хранят важные вещи отдельно

Не стоит складывать в чемодан лекарства, ключи и другие необходимые вещи, рассчитывая на то, что он гарантированно останется в салоне. Из-за нехватки места его могут неожиданно отправить в багажный отсек. Все, что может понадобиться в течение нескольких часов, лучше держать при себе.

Забывают теплую и удобную одежду

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Нередко температура в салоне бывает довольно низкой, поэтому стоит положить в ручную кладь легкую кофту, худи или куртку.

Несколько часов в тесном кресле могут пройти не совсем комфортно, если одежда сковывает движения. Перед полетом лучше отказаться от узких джинсов, тесной обуви или других неудобных вещей.

В самолете понадобится мягкая и эластичная одежда, поэтому спортивный костюм станет лучшим выбором.



В самолет стоит брать теплую и удобную одежду / Фото Pinterest

Кладут жидкости в чемодан без защиты

Любые косметические средства – шампуни, кремы, духи и другие жидкости – могут протечь во время перемещения багажа, при ударах или перепадах давления. Если рядом будет лежать одежда, электронные устройства или документы, последствия могут оказаться неприятными.

Чтобы этого избежать, флаконы следует закрыть и дополнительно положить их в герметичный пакет или косметичку.

Неправильно складывают вещи

В чемодане нужно грамотно расложить вещи. Если сложить все подряд, нужную вещь будет сложно найти. Можно приобрести специальные органайзеры и распределить вещи по категориям. Отдельно складывать белье, повседневные вещи, одежду для отдыха, спорта и т. д.

Паспорт и документы в разбросанных местах

Во время путешествия документы приходится неоднократно доставать. Бортпроводник советует хранить все важное вместе в закрытом органайзере, чтобы иметь все под рукой и уменьшить риск оставить важные документы где-то из-за спешки.

Забывают о наборе для комфорта

Во время путешествия могут произойти мелкие неприятности. Напиток, кофе или соус могут пролиться, поэтому в ручной клади стоит иметь влажные салфетки. Для длительных перелетов пригодится базовый набор средств гигиены. Речь идет о зубной щетке, влажных салфетках и других средствах ухода.