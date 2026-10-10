Все вдруг кинулись на Мадейру: что скрывает остров, ставший главным трендом года

Еще несколько лет назад Мадейра была отдаленным островом, куда отправлялись лишь опытные путешественники, жаждущие хайкинга и приключений. Сегодня же лента социальных сетей пестрит снимками с острова: скалы над Атлантикой, водопады, зеленые горы, туманные леса. Кажется, что на Мадейре уже побывал каждый второй человек. Так чем же на самом деле этот остров так привлекает туристов?

Количество туристов, посещающих Мадейру, неуклонно растет. Даже экстремальная взлетно-посадочная полоса аэропорта, построенная над океаном, не пугает путешественников. Мадейра – очень фотогеничный остров, но это не единственное, что привлекает туристов. Подробнее об "острове вечной весны" расскажет 24 Канал.

Почему удивляет природа Мадейры?

На Мадейре есть все – океанские обрывы, вулканические пляжи, водопады, туманные леса, природные бассейны, живописные дороги и смотровые площадки. Особенно эффектны северное побережье и центральная горная часть острова.

Мадейру часто называют островом вечной весны благодаря мягкому субтропическому климату. Но это не значит, что здесь круглый год одинаковая солнечная погода. Главная особенность острова – микроклимат. Температура, облачность и даже осадки могут сильно различаться в зависимости от того, где именно находится турист. На побережье может светить солнце, тогда как в горах будет холодно.

Но именно благодаря уникальному микроклимату на Мадейре вместо высушенных летней жарой ландшафтов весь год можно любоваться густой растительностью.

Невероятная природа Мадейры: видео @ira_boyko

Еще одна уникальная особенность Мадейры – это лавровые леса, которые растут на 15 гектарах острова и находятся под охраной ЮНЕСКО. Самым популярным является туманный лес Фанал с искривленными деревьями. Интересно, что эти деревья росли здесь еще до того, как португальцы открыли архипелаг в 15 веке. Большинство туристов мечтают сфотографироваться в туманном лесу, но стоит быть готовым к тому, что иногда здесь может быть солнечно.

Лес Фанал на Мадейре / Фото @yuliaa.prokopchuk

Еще одна особенность Мадейры – левады. Это узкие каналы, по которым на протяжении веков доставляли воду из более влажных районов острова к сельскохозяйственным угодьям на юге. Со временем проложенные рядом с каналами тропы стали популярными туристическими маршрутами. Сегодня по ним можно пройти через леса, вдоль горных склонов и долин, мимо водопадов и ручьев.

Один из известных маршрутов – Levada das 25 Fontes, что ведет к природной чаше, куда стекают многочисленные источники и небольшие водопады. Другой вариант – Levada do Caldeirão Verde, пролегающая через густой лес и туннели к высокому водопаду.

Но такие прогулки не просты – на отдельных участках тропы узкие, поверхность может быть скользкой, а в туннелях понадобится фонарик. Перед выходом стоит проверить актуальное состояние маршрута и официальные предупреждения: после сильных дождей некоторые тропы могут закрывать.

Прогулка по леваде на Мадейре / Фото Visit Madeira

Еще одна знаменитая достопримечательность Мадейры – гора Пико-ду-Ариейро, возвышающаяся на 1818 метров. Именно с нее можно увидеть центральный горный массив Мадейры с высоты. Особенно эффектные виды открываются на рассвете, когда низкие облака покрывают долины, а вершины остаются над ними.

Отсюда начинается и известный горный маршрут в направлении Пико-Руиво – самой высокой вершины острова. Однако прохождение маршрута зависит от погодных условий и доступности троп, поэтому перед походом необходимо проверять официальную информацию. Важно учитывать и температуру: на высоте может быть значительно холоднее, чем в Фуншале на побережье.

Восход солнца на Пико-ду-Ариейру / Фото Peo Bolander

Мадейра имеет вулканическое происхождение, и на северном побережье это особенно заметно. В городке Порту-Мониш застывшая лава образовала природные бассейны, которые наполняются океанской водой. В отличие от обычных пляжей, здесь можно плавать среди темных вулканических скал и увидеть, как за пределами бассейнов разбиваются волны Атлантики.



Природные бассейны на Мадейре / Фото Lyle Anderson

На Мадейре можно совместить хайкинг и изучение природы с отдыхом у океана. Но важно понимать, что больших песчаных пляжей, как на Канарских островах, здесь нет. Рост популярности Мадейры имеет конкретное объяснение: остров предлагает несколько совершенно разных видов отдыха в рамках одного путешествия. За один день можно увидеть лавровый лес, на следующее утро встретить рассвет в горах, а затем отправиться к вулканическим бассейнам или провести вечер в Фуншале.