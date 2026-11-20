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Как сообщает BBC, споры вокруг аплодисментов на борту разгорелись с новой силой после опроса авиакомпании Wizz Air, в котором приняли участие 4500 пассажиров и 150 бортпроводников.

О чем свидетельствуют исследования?

Согласно исследованию, среди людей, которые летают не чаще одного раза в год, во время посадки аплодируют 70%, тогда как среди опытных путешественников, совершающих более десяти перелетов в год, таких лишь около 40%.

География также определяет мотивы пассажиров. Путешественники из Центральной и Восточной Европы в основном аплодируют от облегчения из-за безопасной посадки, тогда как пассажиры из Западной Европы воспринимают этот жест как благодарность экипажу за работу.

Психологи объясняют эту реакцию социальным доказательством

Психолог Роб Стюарт отмечает, что главной причиной остается эмоциональное напряжение во время полета.

Несмотря на то, что авиаперелеты для миллионов людей стали повседневным явлением, многие испытывают тревогу, и контакт шасси со взлетно-посадочной полосой приносит искреннее облегчение, которое перерастает в овации. Кроме того, аплодисменты быстро распространяются по салону благодаря механизму конформизма.

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Как социальные существа, мы редко хотим отклоняться от нормы, поэтому, видя, как другие присоединяются, делаем то же самое– пояснил Роб Стюарт.

Этот психологический феномен называют социальным доказательством, и, по данным авиакомпании, каждый пятый пассажир аплодирует исключительно потому, что так поступают соседи.

Критики считают овации обесцениванием профессионализма пилотов

В то же время привычка аплодировать вызывает крайне резкую отповедь со стороны другой части пассажиров. Авиационный инженер и частный пилот Уильям Пилсбери категорически выступает против такого поведения в салоне.

Вы аплодируете после качественного обслуживания у стоматолога или врача, или на пароме? Или в супермаркете? Или в кафе? Прекратите это!– Уильям Пилсбери, авиационный инженер и частный пилот.

Он отмечает, что пилоты – это подготовленные специалисты, которые просто выполняют свои должностные обязанности.

Постоянная путешественница на международных рейсах Никола Джарратт также назвала этот жест снисходительным и добавила, что воспринимает профессионализм пилота как должное.

Исследовательница поведения и доцент кафедры психологии Университета Гринвича Марта Ньюсон объясняет подобное раздражение давлением замкнутого пространства. По ее словам, в салоне самолета громкие аплодисменты могут казаться неуместно пафосными, заставляя несогласных чувствовать себя неблагодарными или испытывать испанский стыд.

Впрочем, эксперт отмечает, что демонстративное публичное осуждение тех, кто аплодирует, само по себе является еще большим нарушением этикета.

Бортпроводники также отмечают изменение отношения к этой традиции: почти две трети опрошенных членов экипажей заявили, что аплодисменты раздаются все реже. В то же время бортпроводники добавляют, что аплодисменты до сих пор часто возникают спонтанно после необычных рейсов или сильной турбулентности.

Напомним, бортпроводница Екатерина Кудлач в интервью для 24 Канала рассказала, как она и ее коллеги выявляют потенциально конфликтных пассажиров в самолете и почему первое впечатление может быть обманчивым.