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Як повідомляє BBC, суперечки навколо оплесків на борту спалахнули з новою силою після опитування авіакомпанії Wizz Air, у якому взяли участь 4500 пасажирів і 150 бортпровідників.

Про що свідчать дослідження?

Згідно з дослідженням, серед людей, які літають не частіше ніж раз на рік, під час посадки аплодують 70%, тоді як серед досвідчених мандрівників із понад десятьма перельотами щороку таких лише близько 40%.

Географія також визначає мотиви пасажирів. Мандрівники з Центральної та Східної Європи здебільшого плескають від полегшення через безпечне приземлення, тоді як пасажири із Західної Європи сприймають цей жест як подяку екіпажу за роботу.

Психологи пояснюють реакцію соціальним доказом

Психолог Роб Стюарт зазначає, що головною причиною залишається емоційне напруження під час польоту.

Попри буденність авіасполучення для мільйонів людей, багато хто відчуває тривогу, і контакт шасі зі смугою приносить щире полегшення, яке переростає в овації. Крім того, оплески швидко поширюються салоном через механізм конформізму.

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Як соціальні істоти, ми рідко хочемо відхилятися від норми, тому бачимо, як інші приєднуються, і робимо те саме– пояснив Роб Стюарт.

Цей психологічний феномен називають соціальним доказом, і, за даними авіакомпанії, кожен п'ятий пасажир плескає виключно тому, що так роблять сусіди.

Критики вважають овації знеціненням професіоналізму пілотів

Водночас звичка плескати викликає вкрай різку відсіч в іншої частини пасажирів. Авіаційний інженер і приватний пілот Вільям Пілсбері виступає категорично проти такої поведінки в салоні.

Ви аплодуєте після якісного обслуговування в стоматолога чи лікаря, або на поромі? Чи в супермаркеті? Або в кав'ярні? Припиніть це!– Вільям Пілсбері, авіаційний інженер і приватний пілот.

Він зауважує, що пілоти є підготовленими фахівцями, які просто виконують посадові обов'язки.

Постійна мандрівниця міжнародних рейсів Нікола Джарратт також назвала цей жест поблажливим і додала, що сприймає професіоналізм пілота як належне.

Поведінкова науковиця та доцентка психології з University of Greenwich Марта Ньюсон пояснює подібне роздратування тиском замкненого простору. За її словами, у салоні літака гучні оплески можуть здаватися недоречно пафосними, змушуючи незгодних почуватися невдячними або відчувати іспанський сором.

Утім, експертка зауважує, що демонстративне публічне засудження тих, хто плескає, саме по собі є ще більшим порушенням етикету.

Бортпровідники також фіксують зміну ставлення до традиції: майже дві третини опитаних членів екіпажів заявили, що оплески лунають дедалі рідше. Водночас бортпровідники додають, що аплодисменти досі часто виникають спонтанно після незвичних рейсів або сильної турбулентності.

Нагадаємо, бортпровідниця Катерина Кудлач в інтерв'ю для 24 Каналу розповіла, як вона та її колеги розпізнають потенційно конфліктних пасажирів у літаку і чому перше враження може бути оманливим.