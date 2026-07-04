24 Канал пообщался с директором Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорем Антаховичем. Он рассказал нам о том, почему лисы все чаще появляются на улицах городов, что следует делать при встрече с ними и как вести себя тем, у кого есть домашние питомцы!

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Почему лисиц в городе стало больше?

Я понимаю, что появление лисиц на улицах не является для вас новостью. Собственно, сам эколого-натуралистический центр расположен рядом с парком и, вероятно, там их можно увидеть. В то же время люди продолжают удивляться, когда видят лисиц в городе. Скажите, почему в последнее время они все чаще появляются у нас?

Это, в принципе, общеевропейская и даже общемировая тенденция. Во многих европейских городах, например, в Париже, лисы уже два последних десятилетия являются довольно привычной частью ландшафта. Они стали так называемым синантропным видом, который приспособился к жизни в городских условиях.

В том же Париже лисы очень активно обитают на автосвалках, на шроте, где находятся старые автомобили, которые нужно сдавать на утилизацию, но они там лежат несколько лет, ожидая своей очереди.

И лисы, поскольку они очень умные существа, поняли, что там им выгодно находиться, потому что есть где спрятаться и не нужно рыть норы, чтобы там размножаться и так далее. Они просто живут в этих автомобилях. Это такая европейская история.

У нас в последние годы лисица также стала чаще появляться в городе по нескольким причинам. Первая причина – это наша война и полный запрет на охоту, который привел к увеличению численности практически всех охотничьих видов. А лиса, поскольку она самая умная, так сказать, очень быстро это поняла и начала приспосабливаться. Это первая причина.

Вторая причина – в городах им просто легче добывать пищу. Потому что мусорные свалки никто не отменял, на свалках всегда есть пищевые отходы – это, во-первых. А во-вторых, напомню, что все-таки в природе основной пищей лисиц являются мышевидные грызуны.

Они питаются мышами. В городе этого добра тоже хватает: и мышей, и крыс. И они прекрасно их ловят и питаются ими. Именно поэтому они активно приходят в город, ведь там есть где спрятаться, есть где питаться, и по ним не стреляют, не убивают. Поэтому они активно у нас селятся.

Что касается поведения людей по отношению к лисицам, я однозначно хочу подчеркнуть, что держаться от них нужно как можно дальше, потому что это дикое животное. Это не какая-то там игрушка, которую можно погладить, которую можно кормить с рук и так далее. Почему? Потому что это, в первую очередь, активный хищник, который, кроме того (и это самое главное), является переносчиком бешенства.

Практически 90% лисиц не болеют бешенством, но являются его переносчиками. Поэтому, если при близком контакте вы получите укус или царапину от лисицы, то вероятность того, что вы заразитесь бешенством, очень высока. И в этом случае обязательно нужно обратиться к врачу и пройти соответствующее лечение, иначе это грозит смертью.

Поэтому еще раз подчеркиваю: ни в коем случае, если вы видите лису в городе, возле своего дома, возле работы и так далее, ни в коем случае не нужно бежать к ней, целоваться, обниматься, подкармливать и так далее.



Лисицы милые, но контактировать с ними точно не стоит / Фото wirestock

Наоборот, нужно приложить максимум усилий для того, чтобы ей здесь было некомфортно, нечего было есть, и она ушла, перебралась куда-нибудь в другое место и перестала угрожать вам, собственно, этими неприятными болезнями.

Что делать владельцам собак и кошек, чтобы избежать проблем из-за лисиц?

Меня также интересует взаимодействие с домашними питомцами. Ведь у нас все равно есть кошки, выгуливаемые на улице, и собаки, которые могут бегать в парке вдали от хозяина. Как в целом уберечь их от контакта с лисами, которые могут, собственно, передать бешенство?

Уберечь от контакта – это однозначно соблюдать те правила, которые утверждены Львовским городским советом: правила содержания собак и кошек и правила выгула. То есть, если вы находитесь со своим питомцем на улице, то он должен быть (если говорить о собаке) в наморднике и на поводке. Тогда обеспечивается максимальная защита от того, что это животное может бесконтрольно контактировать с дикой лисой или с какой-то другой собакой, допустим, бездомной, у которой тоже есть вероятность какой-то болезни, необязательно бешенства, которым она может заразиться.

То есть, я понимаю, потому что сам собачник и много лет у меня были собаки, что хозяин всегда хочет спустить собаку с поводка, дать ей возможность погулять, чтобы она побегала, размялась. Сейчас это можно делать только в специально отведенных местах, которые огорожены, за которыми надлежащим образом ухаживают, обрабатывают и так далее.



Выгуливайте собаку на поводке, чтобы минимизировать риски при встрече с лисой / Фото ArthurHidden

Просто так в парке или на улице спустить с поводка свою собаку – это не просто опасно для ее и для вашего здоровья, это прямое нарушение правил содержания собак в городе Львове.

С кошками та же ситуация. Я знаю немного владельцев кошек, которые выгуливают их на поводках. Но если есть такое желание, то тоже нужно четко понимать, что это риск заражения, и потом эти болезни, которыми заразился ваш кот, могут передаться и вам. Поэтому нужно очень хорошо подумать, где, собственно, вы выгуливаете своего котика.