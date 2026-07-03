Постапокалипсис наяву: в этой стране есть целые гигантские мегаполисы, где никто не живет

Десятки ультрасовременных мегаполисов с небоскребами и развитой инфраструктурой возвели в этой стране, однако они годами остаются почти безлюдными. Гигантские города-призраки стали туристической аттракцией – но также и символом масштабного кризиса на рынке недвижимости.

Речь идет, как бы странно это ни звучало, о Китае, где проживает 1,4 миллиарда человек. Как это произошло, 24 Канал расскажет подробнее.

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Почему бетонные гиганты в Китае стоят без единой живой души?

В Китае много интересных туристических достопримечательностей, но именно эти удивительные места производят особое впечатление. Это гигантские города, которые должны были бы быть заселены счастливыми жителями, а вместо этого стоят почти совершенно пустыми.

Причем это произошло не из-за стихийных бедствий или исторических катастроф, а в результате чрезмерного государственного планирования и невиданного размаха строительства, которое оказалось мыльным пузырем. Трудно даже представить, но только за период с 2011 по 2013 годы Китай использовал больше цемента, чем США за весь ХХ век.

Местные власти, стремясь продемонстрировать высокие показатели экономического роста, годами поощряли девелоперов строить бешеными темпами, которые значительно опережали реальный спрос. Сейчас в стране насчитывается около 50 таких масштабных пустующих городов и более 3000 новых районов, где царит тишина.

Один из ярких примеров китайских городов-призраков: смотрите видео YesTheory

Если исчислять по пустующим квартирам и домам, то в Китае их сейчас от 65 до 80 миллионов. Этого жилого фонда вполне хватило бы, чтобы расселить всю Германию дважды. Однако вместо счастливых новоселов эти новенькие кварталы встречают темнотой. Редкие прохожие и туристы описывают свои визиты туда как путешествие в постапокалиптический мир.

Величественные жилые комплексы, идеально чистые проспекты, современные больницы, школы и даже станции метро стоят полностью готовыми. Но после захода солнца в гигантских многоэтажках светятся лишь несколько окон.

Самым известным примером такого парадокса является район Канбаши в городе Ордос во Внутренней Монголии. Задуманный изначально для миллиона жителей, он годами оставался пустым, за что получил в мировых СМИ статус "абсолютного города-призрака".

во Внутренней Монголии. Задуманный изначально для миллиона жителей, он годами оставался пустым, за что получил в мировых СМИ статус "абсолютного города-призрака". Еще один амбициозный проект – финансовый район Юйцзяпу в Тяньцзине , который должен был стать китайским аналогом Манхэттена с небоскребами по образцу нью-йоркских икон и бюджетом до 50 миллиардов долларов. Он до сих пор стоит полупустым.

, который должен был стать китайским аналогом Манхэттена с небоскребами по образцу нью-йоркских икон и бюджетом до 50 миллиардов долларов. Он до сих пор стоит полупустым. Не менее впечатляет копия Парижа – район Тяньдучэн со своей 91-метровой Эйфелевой башней и копией Версальского парка. Но вместо толп туристов там долгое время гулял только ветер.

Украинка побывала в одном из пустующих районов Китая и поделилась впечатлениями: смотрите видео katteefeel

Как финансовая пирамида на триллионы долларов разрушала рынок в Китае?

Корни этой проблемы кроются в уникальной и очень рискованной модели финансирования. Китайцы традиционно инвестировали свои сбережения в недвижимость, покупая квартиры еще на этапе котлована. Застройщики брали предоплату в размере 30 – 50 % от стоимости жилья, но вместо завершения строительства тратили эти деньги на покупку новых земельных участков и запуск очередных масштабных проектов.

Когда в 2020 – 2021 годах правительство Китая ограничило кредитование для сдерживания пузыря, эта гигантская финансовая пирамида мгновенно рухнула. Крупнейшие застройщики страны, среди которых легендарный гигант Evergrande с долгами на сумму более 300 миллиардов долларов, объявили о дефолте. А миллионы обычных людей продолжают платить ипотеку за недостроенное жилье, тогда как другое, достроенное, пустует.

Между тем для путешественников эти пустующие мегаполисы стали уникальной локацией, где можно воочию увидеть футуристическую архитектуру без городской суеты и пробок. Путешествие в такие места – это редкий шанс заглянуть за кулисы крупнейшего урбанистического эксперимента в истории человечества.

К слову, несмотря на мрачную атмосферу, некоторые из этих городов постепенно начинают подавать признаки жизни. Китай планирует свое развитие на десятилетия вперед, и власти делают все возможное, чтобы привлечь туда людей. Например, упомянутый Канбаши благодаря открытию престижных школ и переносу государственных учреждений уже смог привлечь около 130 тысяч жителей.