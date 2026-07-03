Мовиться про, як би це дивно не звучало, Китай, де мешкають 1,4 мільярда людей. Як так сталося, 24 Канал розповість докладніше.

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Чому бетонні гіганти у Китаї стоять без жодної живої душі?

У Китаї багато цікавих туристичних принад, але саме ці дивовижні локації серед тих, що вражають в особливий спосіб. Це велетенські міста, які мали б бути заселені щасливими мешканцями – а натомість стоять майже абсолютно порожніми.

Причім це сталося не через стихійні лиха чи історичні катастрофи, а внаслідок надмірного державного планування та небаченого розмаху будівництва, яке виявилося мильною бульбашкою. Складно й уявити, та дише за період з 2011 по 2013 роки Китай використав більше цементу, ніж США за все ХХ століття.

Місцева влада, прагнучи продемонструвати високі показники економічного зростання, роками заохочувала девелоперів будувати шаленими темпами, які значно випереджали реальний попит. Зараз у країні нараховують близько 50 таких масштабних порожніх міст та понад 3000 нових районів, де панує тиша.

Один із яскравих прикладів китайських міст-привидів: дивіться відео YesTheory

Якщо вимірювати у порожніх квартирах та будинках, то у Китаї зараз їх від 65 до 80 мільйонів. Цього житлового фонду цілком вистачило б, щоб розселити всю Німеччину двічі. Проте замість щасливих новоселів ці новенькі квартали зустрічають темрявою. Рідкісні перехожі та туристи описують свої візити туди як подорож у постапокаліптичний світ.

Величні житлові комплекси, ідеально чисті проспекти, сучасні лікарні, школи та навіть станції метро стоять повністю готовими. Але після заходу сонця у гігантських багатоповерхівках світиться лише кілька вікон.

Найвідомішим прикладом такого парадокса є район Канбаші у місті Ордос у Внутрішній Монголії. Проєктований спочатку для мільйона мешканців, він роками залишався порожнім, за що здобув у світових медіа статус "абсолютного міста-привида".

у Внутрішній Монголії. Проєктований спочатку для мільйона мешканців, він роками залишався порожнім, за що здобув у світових медіа статус "абсолютного міста-привида". Інший амбітний проєкт – фінансовий район Юйцзяпу в Тяньцзіні , який мав стати китайським аналогом Мангеттену з хмарочосами за зразком нью-йоркських ікон та бюджетом до 50 мільярдів доларів. Він досі стоїть напівпорожнім.

, який мав стати китайським аналогом Мангеттену з хмарочосами за зразком нью-йоркських ікон та бюджетом до 50 мільярдів доларів. Він досі стоїть напівпорожнім. Не менш вражає копія Парижа – район Тіандученг із власною 91-метровою Ейфелевою вежею та копією Версальського парку. Та замість натовпів туристів там довгий час гуляв лише вітер.

Українка побувала в одному з порожніх районів Китаю та поділилася враженнями: дивіться відео katteefeel

Як фінансова піраміда на трильйони доларів руйнувала ринок у Китаї?

Коріння цієї проблеми криється в унікальній та дуже ризикованій моделі фінансування. Китайці традиційно інвестували свої заощадження в нерухомість, купуючи квартири ще на етапі котловану. Забудовники брали передоплату 30 – 50% від вартості житла, але замість завершення будівництва витрачали ці гроші на купівлю нових ділянок землі та запуск чергових масштабних проєктів.

Коли у 2020 – 2021 роках уряд Китаю обмежив кредитування для стримування бульбашки, ця гігантська фінансова піраміда миттєво посипалася. Найбільші забудовники країни, серед яких легендарний гігант Evergrande із боргами на понад 300 мільярдів доларів, оголосили про дефолт. А мільйони звичайних людей продовжують платити іпотеку за недобудоване житло, тоді як інше, добудоване, пустує.

Тим часом для мандрівників ці порожні мегаполіси стали унікальною локацією, де можна на власні очі побачити футуристичну архітектуру без міської метушні та заторів. Подорож до таких місць – це рідкісний шанс зазирнути за лаштунки найбільшого урбаністичного експерименту в історії людства.

До слова, попри моторошну атмосферу, деякі з цих міст поступово починають подавати ознаки життя. Китай планує свій розвиток десятиліттями, і влада робить усе можливе, щоб заманити туди людей. Наприклад, згаданий Канбаші завдяки відкриттю престижних шкіл та перенесенню державних установ уже зміг залучити близько 130 тисяч мешканців.