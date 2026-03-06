Имение Александра Терещенко – недооцененная локация Киева, которую стоит увидеть
- Имение Александра Терещенко в Киеве построено в 1898 году, он сохранил оригинальную мебель, позолоченную лепнину и другие элементы интерьера.
- Сегодня в особняке расположена Национальная медицинская библиотека, а стоимость экскурсии составляет 110 гривен.
В центре Киева спрятано много исторических зданий, мимо которых ежедневно проходят тысячи людей, но даже не догадываются об их уникальности. Некоторые из них не так известны, как просто популярные туристические достопримечательности, но способны не меньше поразить архитектурой, историей и атмосферой старого города.
Одной из таких малоизвестных жемчужин является особняк, связанный с известной семьей меценатов, которая сыграла важную роль в развитии Киева. Речь идет об имении Александра Терещенко на тикток-аккаунте hey.kyiv.
Чем особенный особняк Терещенко?
Внутри особняка сохранилась оригинальная мебель и элементы интерьера. Это один из домов Киева, который оборудовали лифтом, работающий до сих пор. Построенный особняк по проекту архитектора Петра Бойцова еще в 1898 году поражал роскошью. В то время он славился 33 комнатами, мраморными лестницами и инженерным оборудованием: электрическим освещением, паровым отоплением.
Интерьер имения Терещенко / Фото Rasal Hague
В 1920-х годах особняк национализировали и большевики разграбили. Внутри они хранили картины, которые украли в других киевских усадьбах.
Однако многие элементы все же удалось сохранить. В интерьерах сохранилось первоначальное декоративное убранство и частично меблировка. Здесь можно увидеть позолоченную лепнину, старинную мебель, венецианское зеркало, китайские вазы ХVIII века и невероятные потолки.
Интерьер имения Терещенко / Фото Rasal Hague
Сегодня здесь расположена Национальная медицинская библиотека, куда можно попасть на экскурсию всего за 110 гривен. Имение Александра Терещенко стоит на углу улиц Антоновича и Скоропадского. Его до сих пор называют одним из самых красивых особняков старого города.
Как выглядит имение Терещенко: смотрите видео
К слову, в Киеве работает музей, который посвящен городской моде 1830 – 1920-х годов. Роликом из этого музея поделились на тикток-странице @kyivmania. Музей был закрыт в апреле прошлого года из-за низкой посещаемости, но снова открылся в феврале этого года.
