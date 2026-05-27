Путешествие в эту страну буквально переносит в прошлое, потому что там сейчас официально 2018 год

Пока весь мир активно планирует поездки в 2026 году, на северо-востоке Африки существует удивительная страна, где календарь отстает на 8 лет – и это официально. Но погружение в другую эпоху все же не главная фишка, а знакомство с удивительной культурой и древними святынями.

А речь здесь, конечно, об Эфиопии, которую еще называют колыбелью человечества, и которую, к слову, единственную в Африке никогда не колонизировали европейцы. 24 Канал рассказывает обо всем этом подробнее.

Эфиопия – колыбель человечества и единственная африканская страна, избежавшая колонизации

Эфиопия – это настоящая колыбель человечества. Именно здесь, на северо-востоке Африки, хранят окаменелые останки Люси – знаменитой женщины-австралопитека, которая жила около 3,2 миллиона лет назад. Кроме статуса прародины человечества и источника величественного Голубого Нила, Эфиопия гордится тем, что является единственной африканской страной, полностью устоявшей перед европейским колониальным завоеванием.

В 1896 году под предводительством императора Менелика II эфиопская армия вдребезги разбила итальянских захватчиков в легендарной битве при Адуа. Это событие стало одной из немногих и самых громких побед африканского оружия над европейскими колонизаторами в XIX веке.

Сегодня в этой удивительной стране, граничащей с Джибути, Эритреей, Кенией, Сомали, Суданом и Южным Суданом, проживают более 80 различных этнических групп, которые общаются на официальном амхарском языке (но по конституции все языки равны). По площади Эфиопия почти вдвое больше Украины – 1 133 882 квадратных километра, а жителей там – примерно 139 миллионов.

В Эфиопии сейчас 2018 год: почему эта африканская страна живет в другом времени?

Необычная календарная система Эфиопии делает ее одной из самых экзотических точек на карте мира для современных туристов. Сегодня у нас 2026 год, а вот там – 2018, и эта уникальная особенность привлекает тысячи путешественников, которые стремятся буквально вернуться в прошлое, и не через фантастический временной портал, а на простом пассажирском самолете.

Такова реальность старейшего в мире живого календаря Геэз, которым Эфиопия пользуется уже более 16 веков. Пока планета громко праздновала приход 2026, эфиопы только 4 месяца жили в своем 2018, ведь Новый год, Енкутаташ, они встретили 11 сентября 2025 года (он еще может быть 12 числа – в високосный год).

Геэз – не сувенирная экзотика, а суровая обыденность. По нему официально работают суды, школы, банки, государственные учреждения и ведут весь ежедневный документооборот. Даже время здесь считают по-другому – сутки начинаются с восхода солнца, и когда бы он ни был, это шесть вечера.

Корни этой уникальной календарной системы уходят в IV век и происходят от древнеегипетского коптского календаря, как объясняет ресурс republicworld.com. Разница в 7 – 8 лет между эфиопским и григорианским календарями возникла из-за расхождений в теологических вычислениях даты Благовещения – момента зачатия Иисуса Христа.

Эфиопская православная церковь определила эту дату на 7 лет позже, чем латинская традиция. Но это еще все особенности: местный год состоит из 13 месяцев, 12 из них имеют ровно по 30 дней, а последний длится всего 5 или 6 в високосный год. Пусть звучит странно, но именно благодаря этому страна смело и вполне оправдано рекламирует себя туристам как землю "13 месяцев солнца".

Что надо знать об Эфиопии до поездки и какие там есть туристические прелести?

В 2026 году Эфиопия переживает настоящий взрыв популярности среди иностранных гостей – среди прочего благодаря масштабному восстановлению авиарейсов и успешным реформам в туристической отрасли. Главным логистическим сердцем страны является ее столица Аддис-Абеба – здесь расположены штаб-квартиры Африканского Союза и Экономической комиссии ООН для Африки.

Для ценителей истории и природы Эфиопия является настоящим сокровищем, ведь здесь расположены 9 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как пишет newbusinessethiopia.com, среди главных исторических жемчужин страны – древние обелиски Аксума, средневековые замки Гондара, нижняя долина реки Омо и укрепленный исторический город Харар-Джугол.

Однако самым большим магнитом для путешественников остаются, пожалуй, монолитные скальные церкви Лалибелы, высеченные прямо в каменной толще в XII – XIII веках. Создание этого загадочного архитектурного ансамбля приписывают королю-священнику Лалибеле, который стремился отстроить "Новый Иерусалим" – после того как оригинальный священный город в 1187 году захватили мусульмане.

Если же туриста больше привлекают природные чудеса, то горы Симен, известные как "Крыша Африки", ошеломят его своими драматическими плато, глубокими ущельями и уникальными эндемичными животными. Только здесь можно встретить в дикой природе желадских бабуинов, редких эфиопских волков и горных козлов Валия.

Более того, к классическим историческим памятникам теперь добавились и грандиозные инженерные объекты нового поколения. Среди них – Большая Эфиопская плотина Возрождения, строительство которой обошлось примерно в 5 миллиардов долларов. Ее помпезное и торжественное открытие состоялось в сентябре 2025 года, и теперь этот гигант привлекает тысячи заинтересованных туристов со всего мира.

Поэтому на сегодня, в каком бы мы году не жили, Эфиопия остается самым необычным туристическим открытием, где древние скальные храмы до сих пор принимают паломников, а время течет по своим собственным, ни на что не похожим правилам. Этот уникальный уголок планеты, где прошлое и будущее сливаются в одно незабываемое приключение, точно достоин, чтобы быть открытым украинскими туристами.

