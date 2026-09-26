Авиакомпании действительно по-разному относятся к ручной клади, и это заметно даже на рейсах с одинаковым типом самолета, пишет The Independent. Бывший пилот объяснил, что речь идет не только о деньгах, но и о правилах безопасности и расчете массы борта.

Почему вес ручной клади имеет значение для полета?

Каждый самолет имеет свой предел взлетной массы, и в него входит буквально все – от топлива до пассажиров и их сумок. Именно поэтому слишком тяжелая ручная кладь может изменить расчеты, которые экипаж и авиакомпания производят перед вылетом.

Для больших лайнеров разрешено использовать средние показатели веса пассажиров, а не взвешивать каждого отдельно. Для самолетов типа Boeing 737 отдельно учитывают и стандартный вес ручной клади – 7 килограммов на пассажира.



У разных авиакомпаний разные нормы веса ручной клади / Фото Pexels

Почему у разных авиакомпаний разные нормы ручной клади?

Авиакомпании могут получать разрешение на применение собственных стандартов веса пассажиров и багажа. В Европе, по данным Европейского агентства авиационной безопасности, такие отклонения допускаются только в том случае, если они подтверждаются репрезентативным взвешиванием и надежной статистикой.

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Это и объясняет, почему на одном и том же самолете пассажиры могут сталкиваться с разными ограничениями в зависимости от перевозчика и тарифа. К тому же ручная кладь давно стала для авиакомпаний отдельной статьей дохода, особенно после роста лоукостов.

Интересно! В эту модель заработка авиакомпаний входят не только дополнительные деньги за чемодан, но и оплата питания, выбора места или других услуг, которые раньше часто входили в базовую стоимость билета.

Поэтому ограничения на ручную кладь имеют еще и вполне практическую экономическую основу. Пассажиры ощущают это в первую очередь тогда, когда на борту вдруг не хватает места для больших сумок в верхних багажных отсеках.

Что еще мешает слишком большому ручному багажу?

Проблема не сводится только к цифрам в правилах. Тяжелые сумки создают дополнительную нагрузку для бортпроводников, которые поднимают их на багажные полки, а также замедляют посадку, когда люди долго ищут, куда поставить вещи.

Есть и аспект безопасности. Во время эвакуации пассажиры, пытающиеся забрать ручную кладь, задерживают выход других, а это может дорого обойтись в критической ситуации.