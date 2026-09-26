Авіакомпанії справді по-різному дивляться на ручну поклажу, і це помітно навіть на рейсах із однаковим типом літака, пише The Independent. Колишній пілот пояснив, що йдеться не лише про гроші, а й про правила безпеки та розрахунок маси борту.

Чому вага ручної поклажі має значення для польоту?

Кожен літак має свою межу злітної маси, і в неї входить буквально все – від пального до пасажирів і їхніх сумок. Саме тому надто важка ручна поклажа може змінювати розрахунки, які екіпаж і авіакомпанія роблять перед вильотом.

Для великих лайнерів дозволено користуватися середніми показниками ваги пасажирів, а не зважувати кожного окремо. Для літаків на кшталт Boeing 737 окремо враховують і стандартну вагу ручної поклажі – 7 кілограмів на пасажира.



Різні авіакомпанії мають різні норми ваги ручної поклажі / Фото Pexels

Чому в різних авіакомпаній різні норми ручної поклажі?

Авіакомпанії можуть отримувати дозвіл застосовувати власні стандарти ваги пасажирів і багажу. У Європі, за даними Європейського агентства авіаційної безпеки, такі відхилення дозволяють лише тоді, коли їх підтверджують репрезентативним зважуванням і надійною статистикою.

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Це і пояснює, чому на одному й тому самому літаку пасажири можуть бачити різні ліміти залежно від перевізника та тарифу. До того ж ручний багаж давно став для авіакомпаній окремою статтею доходу, особливо після зростання лоукостів.

Цікаво! У цю модель заробітку авіакомпаній входять не лише додаткові гроші за валізу, а й оплата харчування, вибору місця чи інших сервісів, які раніше часто входили у базову вартість квитка.

Через це обмеження ручної поклажі мають ще й цілком практичне економічне підґрунтя. Пасажири це відчувають насамперед тоді, коли на борту раптом не вистачає місця для великих сумок у верхніх багажних відсіках.

Що ще заважає надто великій ручній поклажі?

Проблема не зводиться лише до цифр у правилах. Важкі сумки створюють додаткове навантаження для бортпровідників, які піднімають їх у багажні полиці, а ще гальмують посадку, коли люди довго шукають, куди поставити речі.

Є й безпековий аспект. Під час евакуації пасажири, які намагаються забрати ручну поклажу, затримують вихід інших, а це може коштувати дорого в критичній ситуації.