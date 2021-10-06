Победители фотоконкурса для туристов от National Geographic: невероятные снимки из путешествий

Уже 10 лет подряд журнал National Geographic Traveler представляет победителей фотоконкурса среди путешественников. В 2021-м конкурс открылся для участия в марте.

Несмотря на COVID-19, туристы со всего мира путешествовали и присылали свои работы. Издание получило тысячи снимков с воздуха, с портретами людей и изображениями дикой природы.

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National Geographic Traveler объявил победителей фотоконкурса

Мы провели 18 месяцев в глобальной пандемии, но это не уменьшило неизменного качества нашего ежегодного конкурса,

– заявил Пат Ридделл, редактор журнала National Geographic Traveler.

Он добавил, что в этом году победители напоминают о том, как видят фотографы окружающий мир, и дарят магию увлекательного мига, что случается только раз в жизни.

Победителей определили в 6 категориях:

дикая природа;

урбанистика;

еда и путешествия;

люди;

пейзаж;

портфолио.

Дикая природа



Одинокий кролик в Ричмонд-парке в Лондоне / Фото Митчелла Льюиса

Урбанистика



Здание Veles e Vents в Валенсии, Испания / Фото Клары Дип Ван Ченг

Еда и путешествия



Мужчины, разрабатывающие рыбу в Мексике / Фото Ника Крилли-Харгрейва

Люди



Ледяная рыбалка на замерзшем море в Хоккайдо, Япония / Фото Клера Уоринга

Пейзаж



Пляж Мраморный холм в Донегале, Ирландия / Фото Озгуна Оздемира

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Портфолио

Андро Лория стал обладателем гран-при. Каждый из его кадров был сделан в Исландии с маленького самолета всего за один полет.



Пейзажи Исландии / Фото Андро Лория



Исландия / Фото Андро Лория



Исландия / Фото Андро Лория