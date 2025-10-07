Большинство взрослых не слишком любят детские площадки, ведь пока дети развлекаются, им приходится скучать. Но представьте себе ярмарку, созданную только для взрослых: пространство, залитое неоновым светом, с множеством развлечений, игр, веселья и ароматной уличной еды. О таком месте вам расскажет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Где расположена площадка для взрослых и что в ней особенного?

Fairgame City – это закрытая ярмарка для взрослых, которая открылась в Лондоне в двух локациях и уже стала новой сенсацией города. Особенность этого города – это интерактивность. Каждая игра связана с персонализированной персонализированной таблицей лидеров. Гости могут отслеживать свои результаты на больших экранах или в телефоне, соревнуясь друг с другом за титул победителя. Здесь можно не только играть, а и выигрывать призы, которые остаются на память об этом волшебном месте.

Площадка для взрослых / Fairgame City

Среди предложений есть уникальные игры, которых нет больше нигде: от самого большого в мире внутреннего hook-a-duck до скоростных гонок на скутерах. По прибытии гости получают персональную игровую карточку – свой золотой билет в мир соревнований, драйва и незабываемых впечатлений.

На ярмарке каждый бар имеет свой стиль и подачу. Bumper, например, отличается коктейлями, которые поражают вкусом, крафтовыми спиртными напитками и замороженными маргаритами, что действительно оставляют след в памяти.



Площадка для взрослых / Fairgame City

Как отмечается на официальном сайте Fairgame City, здесь можно попробовать изысканные коктейли и лондонское крафтовое пиво, а опытные бармены создают напитки, готовящие гостей к атмосфере игры. Fairgame известна не только напитками, но и гастрономией. Лучшая уличная еда Лондона собрана здесь в едином пространстве. Среди участников – легендарные Burger & Beyond и Taco Collective.



Изысканные коктейли / Fairgame City

Всю актуальную информацию по поводу графика работы и расположения вы сможете найти на официальной странице Fairgame City.

