Польша и две скандинавские страны разрешили въезд украинским туристам
Источник:24 канал
Сразу 3 европейские государства открылись для украинцев с 9 сентября. Польша, Финляндия и Норвегия будут пускать без карантина только вакцинированных туристов.
Для непривитых путешественников предусмотрена 10-дневная самоизоляция с повторным прохождением ПЦР-теста. Однако время ее можно сократить.
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Условия въезда в Польшу
Польша открылась для граждан Украины - они могут въезжать на территорию соседнего государства независимо от цели поездки. Об этом сообщил министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Чтобы въехать в Польшу, необходимо предъявить один из документов:
- сертификат о вакцинации от COVID-19 (признаны препараты - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);
- справку о перенесенной болезни на COVID-19 (при наличии документального подтверждения английском или польском языках);
- отрицательный ПЦР-тест, но придется пройти 10-дневную самоизоляцию. Ее можно сократить, если сделать повторный тест на 7 день с момента прибытия в Польшу.
От карантина освобождаются от карантина также водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.
Пересечение границы с Норвегией: условия
По информации МИД, въезд в Норвегию возможен при наличии EU Digital COVID Certificate. Если его нет, то необходимо:
- показать негативный ПЦР-тест (в течение 24 часов);
- пройти тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска / аэропорта;
- пройти 10-дневную самоизоляцию в отеле.
Поездка в Финляндию: необходимые документы
Для пересечения границы необходим сертификат о полной вакцинацию, с момента которой прошло менее 14 дней. Финляндия признает следующие препараты:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech);
- Spikevax (попередньо Moderna);
- Vaxzevria (попередньо AstraZeneca);
- Janssen (Johnson&Johnson);
- BIBP/Sinopharm;
- COVISHIELD;
- CoronaVac.
Также возможен въезд с отрицательным результатом ПЦР-теста или справки о перенесенной болезни, но только при наличии уважительной причины для поездки.