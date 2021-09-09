Польша и две скандинавские страны разрешили въезд украинским туристам

Сразу 3 европейские государства открылись для украинцев с 9 сентября. Польша, Финляндия и Норвегия будут пускать без карантина только вакцинированных туристов.

Для непривитых путешественников предусмотрена 10-дневная самоизоляция с повторным прохождением ПЦР-теста. Однако время ее можно сократить.

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Условия въезда в Польшу

Польша открылась для граждан Украины - они могут въезжать на территорию соседнего государства независимо от цели поездки. Об этом сообщил министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Чтобы въехать в Польшу, необходимо предъявить один из документов:

сертификат о вакцинации от COVID-19 (признаны препараты - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);

справку о перенесенной болезни на COVID-19 (при наличии документального подтверждения английском или польском языках);

отрицательный ПЦР-тест, но придется пройти 10-дневную самоизоляцию. Ее можно сократить, если сделать повторный тест на 7 день с момента прибытия в Польшу.

От карантина освобождаются от карантина также водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.

Пересечение границы с Норвегией: условия

По информации МИД, въезд в Норвегию возможен при наличии EU Digital COVID Certificate. Если его нет, то необходимо:

показать негативный ПЦР-тест (в течение 24 часов);

пройти тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска / аэропорта;

пройти 10-дневную самоизоляцию в отеле.

Поездка в Финляндию: необходимые документы

Для пересечения границы необходим сертификат о полной вакцинацию, с момента которой прошло менее 14 дней. Финляндия признает следующие препараты:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Spikevax (попередньо Moderna);

Vaxzevria (попередньо AstraZeneca);

Janssen (Johnson&Johnson);

BIBP/Sinopharm;

COVISHIELD;

CoronaVac.

Также возможен въезд с отрицательным результатом ПЦР-теста или справки о перенесенной болезни, но только при наличии уважительной причины для поездки.