По окончании пика летнего сезона цены на проживание и авиабилеты часто снижаются по сравнению с июлем и августом, пишет Quarts. Среди направлений, которые эксперты советуют рассмотреть для осеннего путешествия, – Тенерифе, острова Додеканес и Севилья.

Куда поехать на отдых осенью?

Тенерифе

Это место подойдет тем, кто хочет продлить пляжный сезон. Даже в ноябре здесь прекрасные условия для отдыха у океана. Средняя температура осенью держится примерно на уровне +24 градусов тепла, а вода остается пригодной для купания.

Основные курорты сосредоточены на юге острова. Северная часть Тенерифе при этом спокойная, поэтому ее могут выбирать те, кто не любит суеты.

Остров интересен не только пляжами. Любители активного отдыха могут подняться в район вулкана Тейде, пройти по маршрутам горного массива Анага или отправиться в ущелье Маска.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Додеканес

Греческий архипелаг Додеканес идеально подходит для путешествия в начале осени. В этот период на островах по-прежнему тепло, а летний туристический ажиотаж уже постепенно спадает.

Море по-прежнему теплое для купания, а цены на жилье заметно снижаются. Отели и рестораны продолжают работать, а между островами курсируют паромы.

Самым известным островом архипелага является Родос, однако путешественники также могут обратить внимание на Сими, Тилос, Карпатос и Астипалею, которая привлекает уютными бухтами и старинной крепостью.

Севилья

Для знакомства с Севильей осень может оказаться более комфортной, чем лето. В самые жаркие месяцы температура в городе может затруднять длительные прогулки, а в октябре днем воздух здесь может прогреваться до +26 градусов.

Теплая погода подходит для пеших прогулок по городу, отдыха на открытых террасах и ужинов под открытым небом. Можно прогуляться вдоль реки Гвадалквивир или посвятить день осмотру исторических достопримечательностей.

Среди мест, которые стоит включить в маршрут, – королевский дворец Алькасар, Севильский кафедральный собор, Каса-де-Пилатос и Музей фламенко.

Независимо от выбранного направления, осеннее путешествие позволит увидеть Европу еще теплой и приятной в любой из трех месяцев. В этот период можно уже не спешить и уделить больше времени прогулкам, местной кухне, атмосфере городов или островов.