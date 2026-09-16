Після завершення високого літнього сезону вартість проживання та авіаквитків часто знижується порівняно з липнем і серпнем, пише Quarts. Серед напрямків, які експерти радять розглянути для осінньої подорожі – Тенерифе, острови Додеканесу та Севілья.

Куди поїхати на відпочинок восени?

Тенерифе

Це місце підійде для тих, хто хоче продовжити пляжний сезон. Навіть у листопаді тут чудові умови для відпочинку біля океану. Середня температура восени тримається приблизно на рівні +24 градуси тепла, а вода залишається придатною для купання.

Основні курорти зосереджені на півдні острова. Північна частина Тенерифе при цьому спокійна, тому її можуть обирати ті, хто не любить метушні.

Острів цікавий не лише пляжами. Любителі активного відпочинку можуть піднятися в район вулкана Тейде, пройти маршрутами гірського масиву Анага або вирушити до ущелини Маска.

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Додеканес

Грецький архіпелаг Додеканес ідеально підходить для подорожі на початок осені. У цей період острови залишаються теплими, а літній туристичний ажіотаж вже поступово спадає.

Море залишається все ще теплим для купання, а ціни на житло помітно знижуються. Відкритими залишаються готелі та ресторани, а між островами курсують пороми.

Найвідомішим островом архіпелагу є Родос, однак мандрівники також можуть звернути увагу на Сімі, Тілос, Карпатос та Астипалею, яка приваблює затишними бухтами та старовинною фортецею.

Севілья

Для знайомства із Севільєю осінь може бути комфортнішою за літо. У найспекотніші місяці температура в місті може ускладнювати тривалі прогулянки, а в жовтні вдень повітря тут може прогріватися до +26 градусів.

Тепла погода підходить для піших прогулянок містом, відпочинку на відкритих терасах і вечерь просто неба. Можна прогулятися вздовж річки Гвадалквівір чи присвятити день огляду історичних пам’яток.

Серед місць, які варто включити до маршруту – королівський палац Алькасар, Севільський кафедральний собор, Каса-де-Пілатос і Музей фламенко.

Незалежно від обраного напрямку осіння подорож дозволить побачити Європу ще теплою та приємною в будь-який з трьох місяців. У цей період можна вже не поспішати й приділити більше часу прогулянкам, місцевій кухні, атмосфері міст чи островів.