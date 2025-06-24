Где в Украине опасно купаться: список пляжей, которые не прошли проверку

Не во всех водоемах, даже с хорошо обустроенными пляжами, можно купаться. Причина – плохое качество воды, что может негативно повлиять на здоровье.

Ежегодно перед пляжным сезоном во всех областях Украины проверяют качество воды. Центр общественного здоровья Минздрава назвал водоемы, которые эту проверку по состоянию на конец июня не прошли, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Где в Украине можно безопасно купаться этим летом: перечень пляжей по областям

Справка. Специалисты проверяли качество воды по химическим и микробиологическим показателям, а именно по индексу ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки). Показатель в норме должен составлять до 5 тысяч единиц.

Опасные для купания водоемы

Киев и область

В столице индекс ЛКП превышает норму на пляжах "Галерный" (7300), "Предместная слободка" (24000), "Центральный" (7000) на реке Днепр, "Вербный" (6200).

По химическим показателям – на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой" и "Молодежный" на реке Днепр. А также в Днепровском районе – на "Тельбине" и в Оболонском районе – на пляжах "Пуща-Водица" на 5-7 линии и "Острове Оболонь".

По микробиологическим показателям есть отклонения в пределах городского пляжа "Центральный" в Белой Церкви (70 000) и по химическим показателям – в пределах детского пляжа "Чайка" в Обуховском районе.

Винницкая область

Пляжи "Химик", "Гонты", "Центральный" на реке Южный Буг в Виннице (отклонения по индексу ЛКП и химическим показателям).

Волынь

В пределах пляжей на реке Турия в Ковеле индекс ЛКП вне нормы (7300).



Городской пляж в Ковеле / Фото "Ковель media"

Днепропетровская область

Отклонения по химическим показателям: городской пляж в Павлограде, "Сагайдак" в Днепре, городской пляж в Желтых Водах.

Отклонения по микробиологическим показателям: детский пляж города Самар (13000) и городской пляж в Желтых Водах (13000).

Житомирская область

Отрицательные химические показатели на реке Тетерев в пределах детского пляжа и пляжа для взрослых в Гидропарке. Отрицательные микробиологические показатели - городской пляж в Звягеле на улице Богуна (6200) и городской пляж на реке Уж в Коростене (24 000).

Львовская область

Пляжи в селе Вербиж Николаевской ОТГ на озере Задорожное - не соответствует нормам по химическим показателям.

Николаевская область

Пляж "Стрелка" в Николаеве на реке Ингул и пляж города Южноукраинск (химические показатели вне нормы).

Полтавская область

Пляжи Кременчуга на Днепре и реке Сухой Кагамлык (ЛКП – по 6000).

Ровенская область – городской пляж в Ровно на озере Басов Кут (индекс ЛКП – 240 000).

– городской пляж в Ровно на озере Басов Кут (индекс ЛКП – 240 000). Тернопольская область – городской пляж в Тернополе (ЛКП – 12 000).

– городской пляж в Тернополе (ЛКП – 12 000). Хмельницкая область – городской пляж в Хмельницком (отклонения по химическим показателям).

– городской пляж в Хмельницком (отклонения по химическим показателям). Черновицкая область – городской пляж Черновцов (ЛКП – 49000 – 53000).

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях официальных речные пляжи не зарегистрированы, поэтому информации о качестве воды МОЗ нет. Данные нужно искать на официальных сайтах ОВА или в местных изданиях.

В Запорожской, Харьковской и Херсонских областях из-за военного положения и близости к линии фронта пляжи в этом году открывать не будут.