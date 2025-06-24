Щороку перед пляжним сезоном у всіх областях України перевіряють якість води. Центр громадського здоров'я МОЗ назвав водойми, які цю перевірку станом на кінець червня не пройшли, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Де в Україні можна безпечно купатися цього літа: перелік пляжів за областями

Довідка. Спеціалісти перевіряли якість води за хімічними та мікробіологічними показниками, а саме за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички). Показник у нормі має становити до 5 тисяч одиниць.

Небезпечні для купання водойми

Київ та область

У столиці індекс ЛКП перевищує норму на пляжах "Галерний" (7300), "Передмістна слобідка" (24000), "Центральний" (7000) на річці Дніпро, "Вербний" (6200).

За хімічними показниками – на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий" та "Молодіжний" на річці Дніпро. А також у Дніпровському районі – на "Тельбіні" та в Оболонському районі – на пляжах "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії та "Острові Оболонь".

За мікробіологічними показниками є відхилення в межах міського пляжу "Центральний" у Білій Церкві (70 000) та за хімічними показниками – у межах дитячого пляжу "Чайка" в Обухівському районі.

Вінницька область

Пляжі "Хімік", "Гонти", "Центральний" на річці Південний Буг у Вінниці (відхилення за індексом ЛКП та хімічними показниками).

Волинь

У межах пляжів на річці Турія у Ковелі індекс ЛКП поза нормою (7300).



Міський пляж у Ковелі / Фото "Ковель media"

Дніпропетровська область

Відхилення за хімічними показниками: міський пляж у Павлограді, "Сагайдак" у Дніпрі, міський пляж у Жовтих Водах.

Відхилення за мікробіологічними показниками: дитячий пляж міста Самар (13000) і міський пляж у Жовтих Водах (13000).

Житомирщина

Негативні хімічні показники на річці Тетерів у межах дитячого пляжу та пляжу для дорослих у Гідропарку. Негативні мікробіологічні показники — міський пляж у Звягелі на вулиці Богуна (6200) та міський пляж на річці Уж у Коростені (24 000).

Львівська область

Пляжі у селі Вербіж Миколаївської ОТГ на озері Задорожнє — не відповідає нормам за хімічними показниками.

Миколаївщина

Пляж "Стрілка" у Миколаєві на річці Інгул і пляж міста Південноукраїнськ (хімічні показники поза нормою).

Полтавська область

Пляжі Кременчука на Дніпрі та річці Сухий Кагамлик (ЛКП – по 6000).

Рівненщина – міський пляж у Рівному на озері Басів Кут (індекс ЛКП – 240 000).

– міський пляж у Рівному на озері Басів Кут (індекс ЛКП – 240 000). Тернопільська область – міський пляж у Тернополі (ЛКП – 12 000).

– міський пляж у Тернополі (ЛКП – 12 000). Хмельницька область – міський пляж у Хмельницькому (відхилення за хімічними показниками).

– міський пляж у Хмельницькому (відхилення за хімічними показниками). Чернівеччина – міський пляж Чернівців (ЛКП – 49000 – 53000).

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційних річкові пляжі не зареєстровані, тому інформації про якість води МОЗ немає. Дані потрібно шукати на офіційних сайтах ОВА або в місцевих виданнях.

У Запорізькій, Харківській та Херсонських областях через воєнний стан і близькість до лінії фронту пляжі цього року не відкриватимуть.