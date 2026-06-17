Но на самом деле всего этого легко избежать. 24 Канал расскажет о нескольких важнейших нюансах, которые для этого необходимо учесть.

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Почему отдых на море может разочаровать?

Целый год человек мечтает об идеальном отпуске, тщательно выбирает отель и составляет список мест для посещения, но почему-то реальность порой бьет в лицо неприятностями. Например, изнурительной жарой, толпами и усталостью. Тогда часто хочется обвинить страну, отель или организаторов, но сначала следует обратить внимание на несколько типичных ошибок, которые допускают сами путешественники при планировании.

Очень часто главная проблема кроется в банальном несоответствии ожиданий. То есть мы рисуем в воображении один идеальный сценарий, а на практике получаем совсем другой.

Литовское издание 15min.lt приводит по этому поводу мнение эксперта по туризму Бригиты Кучинскайте, которая указала на довольно распространённый пример: турист ожидает увидеть в августе пустые пляжи и приятную жару, и рассчитывает, что ему хватит времени, чтобы всё увидеть – но, к сожалению, самые популярные летние направления как раз в августе этого обеспечить не могут.

Жара может стать шоком для путешественников

Информация о погоде доступна каждому в один клик, однако многие путешественники до сих пор недооценивают, что такое настоящее лето, например, в Южной Европе. Во время планирования кажется, что жара будет лишь незначительным фоном для отдыха, но в реальности она безжалостно диктует свои правила и перечеркивает планы.

Каждый год гиды встречают путешественников, которые искренне удивляются, что в июле или августе в Испании, Греции или Турции температура может превышать 35 или даже 40 градусов. В такую погоду по городам гуляют совсем иначе, чем в мае или октябре.

Люди планируют экскурсии, длительные прогулки или активные поездки, но ещё до полудня обычно ищут тень, кондиционер или бассейн. Именно поэтому многие разочаровываются не в самом направлении, а в том, что оно не вписалось в их идеальный сценарий. Чтобы такого не происходило, перед поездкой следует обязательно проверять прогноз погоды и особенности местного климата.

Интересные советы по планированию отпуска с учетом погоды и сезонности: смотрите видео travelcodeguides

Соцсети создают иллюзию идеального отдыха

Социальные сети диктуют свои правила – блогеры показывают безлюдные пляжи с белоснежным песком, уютные кафе без очередей и тихие улочки старинных городов. И таким образом создают иллюзию, что именно так будет выглядеть любая поездка. Однако реальность в пик сезона оказывается совсем другой, ведь чем популярнее локация, тем больше там людей и меньше места для тишины.

Чтобы обрести настоящий покой и уединение, стоит сменить подход. То есть либо изменить время поездки (перенести отпуск на май, начало июня, сентябрь или октябрь), либо выбрать другие географические точки (открыть для себя менее загруженные регионы, такие как побережье Албании, Черногории или северная часть Греции).

Обратите внимание: долгожданное путешествие может превратиться в настоящее испытание и из-за неудачно подобранной компании. Если ваш потенциальный спутник избегает разговоров о бюджете, единолично принимает решения за группу, игнорирует общие чаты или начинает ныть ещё до отъезда – совместный с ним отдых рискует стать адским.

Почему чрезмерная активность мешает расслабиться?

Еще одна классическая ошибка — попытка втиснуть необъятное в одну неделю. Сегодня – экскурсия, завтра – марш-бросок в соседний город, послезавтра – ещё несколько достопримечательностей, а в перерывах нужно успеть обойти все рекомендованные блоги, кафе и пляжи.

Многие люди планируют отпуск так, будто им нужно отчитываться за каждый проведенный день. Хочется посетить как можно больше мест, ничего не пропустить и привезти как можно больше впечатлений. В итоге такие туристы возвращаются с сотнями фотографий, но без настоящего ощущения отдыха.

Именно поэтому в мире набирает обороты тренд на "медленный туризм" (slow travel). Речь идет о меньшей спешке, меньшем количестве объектов в списке и большем времени на то, чтобы просто прочувствовать атмосферу места, в котором вы оказались.