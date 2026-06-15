Почему? Потому что новые правила пересечения границы заставляют людей часами ждать регистрации биометрических данных. Как пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror, эксперт по путешествиям Саймон Колдер выделил 5 таких аэропортов.

Что было раньше В аэропортах образовались очереди из-за системы EES

Как новая система EES влияет на планы путешественников?

Долгожданное внедрение системы EES (Entry/Exit System) для Шенгенской зоны полностью изменило привычный ритм путешествий по Европе. Вместо быстрого прохождения контроля туристы теперь сталкиваются с бесконечными очередями и опозданиями на рейсы.

Дело в том, что нововведения требуют от всех гостей из третьих стран создать специальную цифровую запись. Процедура предусматривает обязательное сканирование отпечатков пальцев и лица, а также другие нюансы, и ее реализация требует времени, причем часто большего, чем ожидалось – особенно в первые дни работы EES. Для многих отдыхающих это стало шоком — когда на самолет не удавалось попасть вовремя.

Особенно уязвимыми перед новыми правилами оказались пассажиры стыковочных рейсов. Крупные европейские хабы принимают сотни региональных рейсов, и если пассажир пытается совершить быструю пересадку в пределах Европы, задержка на паспортном контроле может полностью разрушить его логистику.

Самое главное о том, что такое новая система EES: смотрите видео Daswichtig

Хороший пример. Лоукостер Ryanair жаловался, что время прохождения контроля порой превышало продолжительность самого полета. Был даже такой случай, когда во Франции самолет вылетел без 150 пассажиров, которые просто застряли в хаосе на паспортном контроле в аэропорту Тулузы.

Какие аэропорты стали лидерами по количеству задержек?

Саймон Калдер выделил 5 европейских аэропортов, где, по его наблюдениям, новая система работает хуже всего. В этот список попали:

Милан, Мальпенса.

Лиссабон, Умберту Делгаду.

Париж, Шарль де Голль.

Франкфурт.

Копенгаген.

Эксперт поделился собственным опытом пребывания в Италии, где снятие отпечатков пальцев заняло более часа, несмотря на то, что он вышел из самолета первым. Более того, на выходе через другой терминал сотрудники снова хотели получить отпечатки пальцев мужчины.

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Как Европа пытается спасти туристический сезон?

Эксперты прогнозируют, что ситуация с очередями на границах ЕС может стабилизироваться только через год или два. Ведь самым сложным этапом является именно первичная регистрация биометрических данных, которая увеличивает время оформления пассажира. Со временем эта проблема, конечно, должна исчезнуть.

Из-за хаоса на границах туристический сектор Шенгенской зоны этим летом рискует потерять миллиарды евро. Чтобы избежать таких последствий, некоторые страны идут на радикальные меры – например, Греция временно отказалась от полной биометрической регистрации, а в Португалии намекнули, что могут пойти на такую же меру.