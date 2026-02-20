Представьте: вы стоите на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме, и расстояние между вами и другим человеком почти 50 метров. Если попробовать поднять правую руку и тихо произнести слово, вас услышат! Об этом рассказывает ganna.guide.in.rome в своем блоге.

Смотрите также Туристы шокированы этой красотой: где увидеть скрытый уголок природы с водопадами и руинами

Что это за магия происходит на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме?

Этот удивительный акустический эффект не был задуман специально – он возник как следствие реконструкции площади в 19 веке, которую завершил Джузепе Валадир. Лучше всего экспериментировать утром, когда людей мало, и говорить спокойным, низким голосом. Все это работает благодаря форме эллипса площади и двум экседрам, которые позволяют общаться на большом расстоянии. Вам точно стоит это попробовать!

Чем необычна площадь: смотреть видео

А какие есть интересные достопримечательности вокруг площади?

На площади стоят две почти идентичные барочные церкви: Санта-Мария-дей-Мираколи и Санта-Мария-ин-Монтесанто, разделены Виа дель Корсо. С противоположной стороны расположена базилика Санта-Мария-дель-Пополо с 12 боковыми часовнями, среди которых часовня Цераси с работами Караваджо и часовня Чиги с мозаиками Рафаэля, рассказывает Romesite.

Санта-Мария-дей-Мираколи / фото Википедии

Рядом есть городские ворота Порта-дель-Пополо, построены в 1561 году по проекту Нанни ди Баччо Бигио и украшены Бернини. На площади два фонтана: фонтан Нептуна с тритонами и фонтан богини Рима со статуями Рема и Ромула. Самая известная достопримечательность – это 36-метровый египетский обелиск, который когда-то стоял в Храме Солнца в Гелиополисе, а позже его перенесли на площадь.

А чтобы увидеть площадь сверху, поднимитесь на холм Пинчио. С балкона Пьяцца Наполеоне открывается великолепный вид на площадь и город, а в нескольких минутах ходьбы – самый большой общественный парк Рима, Вилла Боргезе.

Какие еще интересные локации стоит увидеть в Италии?