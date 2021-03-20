"Писающего мальчика" одели в защитный медицинский костюм и маску: фото
В столице Бельгии Брюсселе статую "Писающий мальчик" одели согласно тенденций пандемии – протиепидемичний костюм и защитную маску.
Источник:VRT
Manneken Pis – это популярное место среди туристов. Это небольшая статуя маленького мальчика, писающего водой.
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Мальчик получил новый костюм – пластиковый костюм для защиты от вредных веществ, госпитальное обувь, красные защитные перчатки, защитные маски FFP2, поясной ремень с небольшим футляром для санитайзер.
Это 1054 образ в гардеробе статуи и первый в 2021 году. Так отметили первую годовщину локдауну, который был объявлен в Бельгии после начала пандемии COVID-19.
Коронавирус в Бельгии: коротко о главном
- По данным Worldometer, по состоянию на 19 марта 2021 в Бельгии выявлено 882 801 случаев заражения коронавируса, из них 22 624 летальных.
- В стране действуют достаточно жесткие карантинные ограничения. В частности, жителям Бельгии запретили отдыхать за границей до марта.
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