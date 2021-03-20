В столице Бельгии Брюсселе статую "Писающий мальчик" одели согласно тенденций пандемии – протиепидемичний костюм и защитную маску.

Manneken Pis – это популярное место среди туристов. Это небольшая статуя маленького мальчика, писающего водой.

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Мальчик получил новый костюм – пластиковый костюм для защиты от вредных веществ, госпитальное обувь, красные защитные перчатки, защитные маски FFP2, поясной ремень с небольшим футляром для санитайзер.

Это 1054 образ в гардеробе статуи и первый в 2021 году. Так отметили первую годовщину локдауну, который был объявлен в Бельгии после начала пандемии COVID-19.

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