На днях мэр столицы Виталий Кличко объявил о введении локдауна в Киеве с 20 марта, который продлится 3 недели. Множество общественных мест прекращают работу или переходят на "карантинный" режим. Что же будет с аэропортами?

Украинцы обеспокоены тем, смогут ли отправиться на запланированный отдых за границу. Также их интересует, не закроют ли мировые страны границы для киевлян. Узнайте ответ!

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Будут ли работать аэропорты

Журналист издания "РБК-Украина" выяснил в "Борисполе" то, что с усилением карантина ничего не изменится в работе аэропорта.

Аэропорт работает в штатном режиме. Усиление карантина – в Киеве, однако аэропорт – в области, – сказали в администрации.

Чтобы попасть на территорию аэропорта, нужно иметь посадочный талон или билет. Также ведутся температурный скрининг.

Насчет "Киев", то никаких дополнительных ограничений не планируют. Представители аэропорта надеются, что власть их не введет.

Локдаун не повлияет на авиаперелеты

Эксперты уверяют, что усиление карантина в Киеве не коснется аэропортов – они работают в обычном режиме. Также уверяют, что введен с 20 марта локдаун не ограничивает международные авиаперевозки.

Люди смогут по-прежнему путешествовать в страны, которые позволяют въезд нашим гражданам. В частности, это касается поездок в традиционные страны отдыха – Турцию и Египет, – прокомментировал кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, мир никоим образом не прореагирует на усиление карантина в Киеве в частности и в Украине в целом. Поэтому не стоит ожидать, что открыты для украинцев страны, ограничат въезд.

Отметим, Киевский метрополитен при локдауне будет работать в обычном режиме. Впрочем, в часы пик могут закрывать двери – будут впускать меньше людей.