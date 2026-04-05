Его преследовали постоянные катастрофы: что случилось с самым несчастливым пирсом мира

Небольшой британский городок Уитернси скрывает сразу две истории: "самый неудачный пирс в мире" и живописное побережье, которое привлекает туристов хорошим пляжем.

В небольшом приморском городке Уитернси в Англии когда-то раньше был расположен пирс, который получил репутацию "самого неудачного в мире". Но сегодня от него остались лишь характерные башни в виде замка, ведущие к пляжу, рассказывается в Express.

Что уничтожило легендарный пирс и почему от него остались только башни?

Пирс в Уитернсе построили в 1875 – 1877 годах, однако его история оказалась на удивление короткой: он закрылся уже в 1893-м, а в начале 20 века был окончательно разобран. Причиной такого быстрого упадка стал ряд несчастных случаев.

Пирс в Уитернсе / фото TripAdvisor

Еще во время строительства обвалился кран, в результате чего погиб 17-летний парень. Впоследствии штормы неоднократно повреждали конструкцию, а несколько судов врезались в пирс, нанося серьезные разрушения. В частности, в 1880 году во время сильного шторма сразу два судна протаранили сооружение, одно из них затонуло вместе с четырьмя моряками.

Позже другие корабли также врезались в пирс, что в конце концов уничтожило большую его часть. К началу 20 века от пирса остались лишь обломки, которые признали опасными и демонтировали. Несмотря на планы восстановления, которые обсуждались в последние годы, в 2023 году от идеи реконструкции отказались из-за высокой стоимости и экономической нецелесообразности.

Пляж города Витернси / фото Letshostholedays.com

Приморский городок Витернси привлекает туристов не только своей историей, но и живописной природой, рассказывается в Letshostholedays.com. Широкие песчаные пляжи и просторная набережная создают идеальные условия как для неспешных прогулок, так и для утренних пробежек вдоль моря.

Посетители могут насладиться свежим морским воздухом и панорамными видами на горизонт. Для семей с детьми пляж становится отличным местом для отдыха: здесь можно строить песчаные замки, играть в игры или просто загорать.

