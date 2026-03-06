На одном отдаленном острове работает уникальный паб, добраться до которого можно только на лодке во время отлива. Здесь живут только три человека, среди них "король острова", рассказывает Mirror.

Где расположен забытый остров с невероятными руинами и работающим историческим пабом?

Остров Пиэль у побережья Камбрии в Англии поражает своей атмосферой и богатым историческим наследием. Здесь можно увидеть руины средневекового замка и посетить The Ship Inn – паб с более чем 300-летней историей, где каждый его хозяин традиционно получает титул "короля острова". Интересно, как проходит коронация: во время нее на голову льют пиво, а король получает меч и корону, рассказывает BBC.



Остров Пиэль / фото Piel Island

Остров расположен неподалеку Барроу-ин-Фернесс и доступен только на лодке или во время отплытия с экскурсией. С высоты открываются захватывающие панорамы: от Йоркшира и Озерного края до Блэкпула, где заметна башня Блэкпула и знаменитый американский горный аттракцион "The Big One".

Замок Фоулдри, возведенный в 14 веке аббатом Фернесу для защиты от пиратов и шотландских захватчиков, сохранился частично, но его остатки позволяют представить величие первоначальной крепости: башни, внутренние и внешние дворы, стены с башнями. The Ship Inn работает с марта по сентябрь и предлагает локальное пиво, вина, крепкие напитки и любимые блюда паба.

Хозяин паба, Аарон Сандерсон, занимает должность с 2022 года и официально носит титул "короля Пиэльского острова", традиция, существующая с 1856 года. Путешествие на остров стоит около 7 фунтов за билет на паром, а для тех, кто хочет остаться дольше, доступен кемпинг от 5 фунтов за палатку. Во время отлива можно пройти на остров пешком с экскурсоводом, но только когда это безопасно.

Что еще интересного увидеть в Великобритании?