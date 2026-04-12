Весь потолок светится как звездное небо: где расположена пещера, которая поражает всех туристов
- Пещеры Вайтомо в Новой Зеландии известны своими светлячками, создающими эффект звездного неба.
- Стоимость посещения для взрослых составляет 48 долларов, а для детей 22 доллара.
Пещеры Вайтомо – это уникальное природное явление, известное благодаря тысячам светлячков, создающих на потолке эффект "звездного неба" в полной темноте. Открытые в конце 19 века местными жителями, они стали одной из самых известных подземных локаций мира.
Есть место, где подземные пещеры превращаются в настоящее звездное небо: тысячи крошечных светлячков создают эффект живого свечения прямо на потолке. Ниже, со ссылкой на Waitomo Caves, рассказываем самые интересные детали об этой локации.
Где расположены пещеры с сияющими потолками?
Пещеры Вайтомо в Новой Зеландии стали известны миру в конце 19 века, хотя местный народ маори знал об их существовании задолго до официальных исследований. Первую масштабную экспедицию сюда совершил в 1887 году местный вождь маори Тане Тинорау вместе с английским геодезистом Фредом Мейсом.
Исследователи отправились в пещеры, используя самодельный плот из растительных стеблей и свечи как единственный источник света. Они проплыли по подземному ручью вглубь пещер и наткнулись на уникальное природное явление – потолок, покрытый тысячами крошечных светящихся точек. Это были личинки светлячков, которые создают эффект звездного неба в полной темноте.
Когда глаза исследователей привыкли к темноте, они увидели, что весь потолок пещеры покрыт живыми огоньками. Свет отражался в воде, создавая впечатление, будто они находятся под ночным небом. Кроме светлячков, в пещерах также были природные каменные образования, которые формировали уникальные подземные залы.
В 1889 году Тане Тинорау начал открывать пещеру для посетителей. Он вместе с женой сопровождал небольшие группы туристов за символическую плату. Впоследствии количество посетителей росло, и в 1906 году управление пещерами перешло к правительству. Только в 1989 году территорию вернули потомкам маори, и сегодня часть работников являются прямыми наследниками семьи первооткрывателей.
Очень красиво! В пещерах просят сохранять тишину, чтобы другие могли насладиться действительно волшебным опытом. Лучшее впечатление – это поездка на лодке, когда ты молча плывешь под невероятным "звездным" потолком из светлячков,
– пишет отзыв один из туристов на платформе Vaitor.
Какая цена посещения и адрес расположения?
Стоимость посещения составляет:
- взрослый 48 долларов;
- ребенок 22 доллара;
- семейный билет 122 доллара;
- дополнительный ребенок (по семейному билету) 17 долларов.
Адрес расположения: 39 Waitomo Village Rd, Waitomo Caves.
Частые вопросы
Где расположены пещеры Вайтомо в Новой Зеландии?
Пещеры Вайтомо расположены в деревне Вайтомо, на Северном острове Новой Зеландии. Они стали известными миру в конце 19 века, хотя местный народ маори знал об их существовании задолго до официальных исследований.
Как выглядят потолки в пещерах Вайтомо?
Потолки в пещерах Вайтомо покрыты тысячами крошечных световых точек, которые создают эффект звездного неба. Это личинки светлячков, которые светятся в полной темноте, отражаясь в воде и создавая впечатление ночного неба.
Сколько стоит посещение пещер Вайтомо?
Стоимость посещения пещер Вайтомо составляет 48 долларов для взрослых, 22 доллара для детей, 122 доллара для семейного билета и 17 долларов за дополнительного ребенка по семейному билету.