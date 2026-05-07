"Понравилось и взрослым, и детям": почему пещеры Португалии стоит увидеть всем туристам хотя бы раз

Португалия известна не только океаном и пляжами, но и впечатляющим подземным миром, который часто остается без внимания туристов. По всей стране разбросаны уникальные пещеры. Некоторые из них достигают десятков километров в длину, другие поражают световыми отверстиями, подземными озерами и необычными геологическими формами.

Часть из них можно исследовать во время экскурсий, а некоторые стали настоящими туристическими локациями благодаря необычным пейзажам и природной красоте. Это еще одна причина, почему Португалия может удивить даже опытных путешественников. В нашей статье рассказываем о таких локациях.

Какие пещеры Португалии достойны внимания путешественников?

Algar do Carvão

Это одна из немногих в мире вертикальных лавовых труб, к которым можно спуститься пешком, рассказывает Atlas Obscura. Пещера образовалась примерно 2 тысячи лет назад после извержения вулкана Guilherme Moniz. Во время движения магмы под землей лава искала выход наружу, формируя естественные туннели и полости. Именно так и возник Algar do Carvão. Название переводится с португальского как "черная вертикальная пещера", что связано с темным цветом вулканической породы.

Внутри пещеры можно увидеть большие вулканические своды, зеленую растительность у входа и озеро дождевой воды на самом дне. В сезон дождей его глубина может достигать около 15 метров, а в засушливые периоды водоем иногда почти полностью высыхает.

Первые исследователи спустились в пещеру еще в 19 веке, используя только веревки. Впоследствии локацию открыли для туристов, и сегодня она считается одной из самых интересных природных достопримечательностей Азорских островов.

Адрес расположения: Алгар-ду-Карван 9700-000 Angra do Heroísmo Терсейра, Азорские острова, Португалия.

Benagil Cave

Это одна из самых известных природных локаций побережья Алгарве и, без преувеличения, один из самых эффектных гротов Португалии. Пещера образовалась в результате многолетнего действия волн Атлантического океана, которые постепенно вымывали породы в скалах.

Особенностью Бенагил является огромное естественное отверстие в потолке пещеры, которое туристы часто называют "глазом". Именно через него внутрь попадает солнечный свет, создавая невероятные пейзажи и игру цветов на песке и воде. Отверстие возникло из-за эрозии и обрушения мягких известняковых пород на верхушке скалы. Еще одна уникальная черта пещеры – это песчаный пляж внутри грота.

Добраться до него можно только с воды, поэтому туристы чаще всего посещают локацию на лодках, каяках или во время морских экскурсий. Лучшее время для посещения – утро, когда солнечный свет красиво освещает пещеру, а туристов еще не так много. Из-за популярности локации когда-то тихая рыбацкая деревня Бенагил превратилась в один из главных туристических центров региона Алгарв.

Адрес расположения: Benagil, 8400-401 Lagoa, Португалия.

Mira de Aire Caves

Это одна из самых известных и крупнейших пещерных систем Португалии, которая поражает масштабами и подземными пейзажами, рассказывает MindTrip. Пещера простирается более чем на 11 километров и известна огромными залами, сталактитами, сталагмитами и подземными озерами. Для туристов обустроены освещенные маршруты, которые позволяют безопасно исследовать подземный мир.

Mira de Aire Caves / фото Canva

Во время экскурсии посетители спускаются примерно на 100 метров вглубь пещеры, проходя сотни ступенек среди природных каменных образований, которые формировались тысячами лет. Температура внутри пещеры в течение года остается стабильной около 17 – 18 градусов тепла, поэтому локация стала популярным местом для отдыха в жаркие дни.

Пещеры невероятной красоты, обязательно для посещения! Понравилось и взрослым и детям. Гид, узнав что мы не местные, отдельно для нас самих повторял всю информацию на английском, за что ему большая благодарность,

– пишет отзыв Andrii Furs.

Кроме геологической ценности, пещеры также имеют важное экологическое значение, ведь здесь обитают различные виды летучих мышей. Путешественники особенно отмечают атмосферное освещение, масштаб подземных залов и возможность увидеть один из самых впечатляющих природных объектов страны. Именно поэтому Mira de Aire часто входит в списки мест, которые стоит увидеть в Португалии хотя бы раз в жизни.

Адрес расположения: проспект Доктор Лучано Хусто Рамос 470, 2485-050 Мира-де-Айре, Португалия.

Какие еще интересные локации Португалии стоит увидеть туристам?

Знали ли вы, что Португалия – это универсальное туристическое направление, которое подходит практически для всех типов путешественников? Если вы планируете отпуск именно туда, тогда стоит начать со столицы Лиссабон. Это город с узкими улочками, смотровыми площадками и исторической атмосферой. Обязательно стоит также поехать на день в Sintra – это сказочный город с дворцами, замками и зелеными горами.

Далее маршрут ведет через несколько небольших, но очень интересных городов: