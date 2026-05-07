"Понравилось и взрослым, и детям": почему пещеры Португалии стоит увидеть всем туристам хотя бы раз
- Algar do Carvão является вертикальной лавовой трубой на Азорских островах, образованной 2 тысячи лет назад после извержения вулкана.
- Benagil Cave известна своим естественным отверстием в потолке и песчаным пляжем внутри, к которому можно добраться только с воды.
Португалия известна не только океаном и пляжами, но и впечатляющим подземным миром, который часто остается без внимания туристов. По всей стране разбросаны уникальные пещеры. Некоторые из них достигают десятков километров в длину, другие поражают световыми отверстиями, подземными озерами и необычными геологическими формами.
У большинства туристов Португалия ассоциируется преимущественно с океаном и пляжным отдыхом. Однако многие даже не догадываются, что страна также известна большим количеством уникальных пещер, которые привлекают своими природными формами и атмосферой.
Часть из них можно исследовать во время экскурсий, а некоторые стали настоящими туристическими локациями благодаря необычным пейзажам и природной красоте. Это еще одна причина, почему Португалия может удивить даже опытных путешественников. В нашей статье рассказываем о таких локациях.
Какие пещеры Португалии достойны внимания путешественников?
- Algar do Carvão
Это одна из немногих в мире вертикальных лавовых труб, к которым можно спуститься пешком, рассказывает Atlas Obscura. Пещера образовалась примерно 2 тысячи лет назад после извержения вулкана Guilherme Moniz. Во время движения магмы под землей лава искала выход наружу, формируя естественные туннели и полости. Именно так и возник Algar do Carvão. Название переводится с португальского как "черная вертикальная пещера", что связано с темным цветом вулканической породы.
Внутри пещеры можно увидеть большие вулканические своды, зеленую растительность у входа и озеро дождевой воды на самом дне. В сезон дождей его глубина может достигать около 15 метров, а в засушливые периоды водоем иногда почти полностью высыхает.
Первые исследователи спустились в пещеру еще в 19 веке, используя только веревки. Впоследствии локацию открыли для туристов, и сегодня она считается одной из самых интересных природных достопримечательностей Азорских островов.
Адрес расположения: Алгар-ду-Карван 9700-000 Angra do Heroísmo Терсейра, Азорские острова, Португалия.
- Benagil Cave
Это одна из самых известных природных локаций побережья Алгарве и, без преувеличения, один из самых эффектных гротов Португалии. Пещера образовалась в результате многолетнего действия волн Атлантического океана, которые постепенно вымывали породы в скалах.
Особенностью Бенагил является огромное естественное отверстие в потолке пещеры, которое туристы часто называют "глазом". Именно через него внутрь попадает солнечный свет, создавая невероятные пейзажи и игру цветов на песке и воде. Отверстие возникло из-за эрозии и обрушения мягких известняковых пород на верхушке скалы. Еще одна уникальная черта пещеры – это песчаный пляж внутри грота.
Добраться до него можно только с воды, поэтому туристы чаще всего посещают локацию на лодках, каяках или во время морских экскурсий. Лучшее время для посещения – утро, когда солнечный свет красиво освещает пещеру, а туристов еще не так много. Из-за популярности локации когда-то тихая рыбацкая деревня Бенагил превратилась в один из главных туристических центров региона Алгарв.
Адрес расположения: Benagil, 8400-401 Lagoa, Португалия.
- Mira de Aire Caves
Это одна из самых известных и крупнейших пещерных систем Португалии, которая поражает масштабами и подземными пейзажами, рассказывает MindTrip. Пещера простирается более чем на 11 километров и известна огромными залами, сталактитами, сталагмитами и подземными озерами. Для туристов обустроены освещенные маршруты, которые позволяют безопасно исследовать подземный мир.
Во время экскурсии посетители спускаются примерно на 100 метров вглубь пещеры, проходя сотни ступенек среди природных каменных образований, которые формировались тысячами лет. Температура внутри пещеры в течение года остается стабильной около 17 – 18 градусов тепла, поэтому локация стала популярным местом для отдыха в жаркие дни.
Пещеры невероятной красоты, обязательно для посещения! Понравилось и взрослым и детям. Гид, узнав что мы не местные, отдельно для нас самих повторял всю информацию на английском, за что ему большая благодарность,
– пишет отзыв Andrii Furs.
Кроме геологической ценности, пещеры также имеют важное экологическое значение, ведь здесь обитают различные виды летучих мышей. Путешественники особенно отмечают атмосферное освещение, масштаб подземных залов и возможность увидеть один из самых впечатляющих природных объектов страны. Именно поэтому Mira de Aire часто входит в списки мест, которые стоит увидеть в Португалии хотя бы раз в жизни.
Адрес расположения: проспект Доктор Лучано Хусто Рамос 470, 2485-050 Мира-де-Айре, Португалия.
Какие еще интересные локации Португалии стоит увидеть туристам?
Знали ли вы, что Португалия – это универсальное туристическое направление, которое подходит практически для всех типов путешественников? Если вы планируете отпуск именно туда, тогда стоит начать со столицы Лиссабон. Это город с узкими улочками, смотровыми площадками и исторической атмосферой. Обязательно стоит также поехать на день в Sintra – это сказочный город с дворцами, замками и зелеными горами.
Далее маршрут ведет через несколько небольших, но очень интересных городов:
Óbidos – средневековый городок в стенах замка, очень хорошо сохранившийся;
Tomar – город с историческим замком и тамплиерским наследием;
Batalha – известен своим монастырем и красивой архитектурой;
Figueira da Foz – прибрежный город с пляжем и спокойной атмосферой.
Частые вопросы
Почему Португалия известна среди туристов не только океаном и пляжами?
Португалия также известна большим количеством уникальных пещер, которые привлекают своими природными формами и атмосферой – это делает страну интересной даже для опытных путешественников.
Какие пещеры в Португалии являются наиболее впечатляющими для посетителей?
Среди самых известных пещер Португалии – Algar do Carvão, Benagil Cave и Mira de Aire Caves. Каждая из них имеет свои уникальные особенности, такие как вертикальные лавовые трубы, естественные отверстия в потолке и подземные озера.
Как можно добраться до наиболее известных пещер Португалии?
До пещер Algar do Carvão и Mira de Aire Caves можно добраться на автомобиле или автобусе, а до Benagil Cave – только с воды, используя лодки, каяки или морские экскурсии.