Пещеры Кармалюка находятся в селе Малиевцы, что в Хмельницкой области. Это место известно не только своими природными пейзажами, но и богатой историей: оно преобразовывалось из языческого святилища в монастырь, а впоследствии обросло легендами о народном мстителе Устиме Кармалюке.

Почему пещеры названы в честь Устима Кармалюка?

Самая известная легенда связывает это место с Устимом Кармалюком, которого часто называют украинским Робин Гудом. По преданию, именно в этих пещерах он скрывался от преследований стражников польского короля. Впрочем, история пещер значительно древнее времен жизни народного мстителя. Исследователи предполагают, что еще во времена древних славян здесь существовало языческое капище, которое впоследствии превратилось в христианский центр.

Пещеры снаружи / фото Photographer PV

Какую историю скрывают пещеры?

В разные исторические периоды пещеры выполняли разное назначение. После языческого святилища здесь поселился монах-отшельник, что стало началом православного монастыря. В XVIII веке в заброшенной пещерной обители поселились греко-католические монахи-васильяне.

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Они обустроили два яруса пещер: верхний освятили в честь Рождества Иоанна Предтечи, а нижний святого Онуфрия. Именно тогда рядом соорудили искусственный водопад, который сегодня стал одной из главных достопримечательностей этого места. В 1810 году васильяне покинули монастырь, после чего он прекратил свое существование. В советское время церковь, которая располагалась на втором ярусе, была разрушена. Сейчас местные жители восстановили в пещерах небольшую часовню.

Как выглядит водопад: смотреть на картах

Что стоит увидеть и как добраться?

Одной из главных особенностей этого места является 18-метровая известняковая скала, с которой ниспадает искусственный водопад. Внутри скалы расположен двухъярусный грот, а сама достопримечательность находится на территории старинного парка, который когда-то был частью усадьбы Яна Орловского – придворного польского короля.

Как выглядит водопад / фото Екатерины Большой

Пещеры Кармалюка расположены на окраине села Малиевцы Хмельницкой области. Само село находится примерно в 25 километрах от Дунаевцев и в 7 километрах от трассы Черновцы – Хмельницкий, поэтому добраться сюда можно на автомобиле во время путешествия по региону.