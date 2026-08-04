Печери Кармалюка розташовані у селі Маліївці, що на Хмельниччині. Ця локація відома не лише своїми природними краєвидами, а і багатою історією, яка змінювалася від язичницького святилища до монастиря, а згодом обросла легендами про народного месника Устима Кармалюка.

Чому печери називають іменем Устима Кармалюка?

Найвідоміша легенда пов'язує це місце з Устимом Кармалюком, якого часто називають українським Робін Гудом. За переказами, саме в цих печерах він переховувався від переслідувань стражників польського короля. Втім, історія печер значно давніша за часи життя народного месника. Дослідники припускають, що ще за доби давніх слов'ян тут існувало язичницьке капище, яке згодом перетворилося на християнський осередок.

Печери ззовні / фото Photographer PV

Яку історію приховують печери?

У різні історичні періоди печери виконували різне призначення. Після язичницького святилища тут оселився монах-відлюдник, що стало початком православного монастиря. У 18 столітті у покинутій печерній обителі оселилися греко-католицькі ченці-васильяни.

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Вони облаштували два яруси печер: верхній освятили на честь Різдва Іоанна Предтечі, а нижній святого Онуфрія. Саме тоді поруч спорудили штучний водоспад, який сьогодні став однією з головних окрас цього місця. У 1810 році васильяни залишили монастир, після чого він припинив існування. За радянських часів церкву, яка була розташована на другому ярусі, зруйнували. Нині місцеві жителі відновили у печерах невелику каплицю.

Як виглядає водоспад: дивитись на картах

Що варто побачити та як дістатися?

Однією з головних особливостей локації є 18-метрова вапнякова скеля, з якої спадає штучний водоспад. Всередині скелі розташований двоярусний грот, а сама пам'ятка стоїть на території старовинного парку, який колись був частиною садиби Яна Орловського – придворного польського короля.

Як виглядає водоспад / фото Катерини Великої

Печери Кармалюка розташовані на околиці села Маліївці Хмельницької області. Саме село лежить приблизно за 25 кілометрів від Дунаївців і за 7 кілометрів від траси Чернівці – Хмельницький, тож дістатися сюди можна автомобілем під час подорожі регіоном.