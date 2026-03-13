Это место появилось еще до динозавров: где расположены пещеры, которым уже более 340 миллионов лет

Еще задолго до появления динозавров на Земле формировались природные ландшафты, которые можно увидеть и сегодня. Одним из таких удивительных мест являются пещеры Дженован в Австралии, возникшие около 340 миллионов лет назад.

Представьте мир задолго до появления людей и даже динозавров. Сегодня на планете все еще можно найти места, которые сохранились с тех далеких времен. Одним из таких уникальных свидетелей древней истории Земли являются пещеры, сформировавшиеся сотни миллионов лет назад, еще до эпохи динозавров, рассказывает IFL Science.

Самая старая пещера в мире: как она образовались еще за сотни миллионов лет до динозавров?

Пещеры Дженован в Австралии считаются одними из древнейших в мире. Их возраст оценивают примерно в 340 миллионов лет – это означает, что они сформировались задолго до появления динозавров на Земле. По словам исследователей, даже по геологическим меркам это чрезвычайно древняя структура, которая возникла еще тогда, когда большинство материков были частью суперконтинента Гондвана.



Как выглядят пещеры

Где именно они расположены?

Пещеры Дженован расположены на востоке Австралии, в штате Новый Южный Уэльс, неподалеку Голубых гор. Это большой подземный комплекс, который состоит из многочисленных залов и тоннелей. Некоторые из них содержат подземные озера и реки, а попасть в пещеры можно через более 300 известных входов.

Почему раньше ученые ошибались относительно их возраста?

Еще несколько десятилетий назад исследователи считали, что пещеры относительно "молодые" и были образованы реками Голубых гор значительно позже. Однако в 2006 году геологи провели исследование, которое кардинально изменило представление об их возрасте. Они решили исследовать не сами камни, а минералы глины, которые накопились внутри пещер.

Эти минералы образовались после того, как вулканический пепел попал в пещеры сотни миллионов лет назад. Поэтому приблизительный возраст пещер около 340 миллионов лет. Геолог Сиднейского университета Армстронг Осборн отметил, что даже в геологии это "чрезвычайно долгий период времени".

Как менялись пещеры на протяжении времени?

В течение миллионов лет пещеры постепенно увеличивались и становились сложнее. Исследование показало, что со временем они были погребены под слоями Сиднейского бассейна, где сохранились отложения возрастом 303, 258 и 240 миллионов лет. Важную роль в формировании подземных проходов сыграла древняя река Дженован, которой более 200 миллионов лет.

Как в пещерах нашли следы морских существ?

На стенах пещер исследователи обнаружили ископаемые остатки морских организмов: ракушки, кораллы и другие древние формы жизни. Это удивляет, ведь пещеры расположены более чем в 100 километрах от современного побережья. Ученые считают, что когда-то эта территория была частью морского рифа, где жили различные морские организмы.

Пещеры Дженован

Как добраться до пещер?

Как пишет Visitnsw.com, пещеры Дженован расположены примерно в трех часах езды от Сиднея. Дорога к ним пролегает через извилистые горные маршруты и проходит через город Катумба в регионе Голубых гор. Добраться до пещер можно в составе организованных экскурсий из Голубых гор. Для возвращения или перевозки туристы могут воспользоваться специальными трансферами.

