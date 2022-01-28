Первая из стран ЕС: Дания отменяет все карантинные ограничения

Дания объявила об отмене всех ограничений, предпринятых для борьбы с коронавирусом, вопреки высоким показателям заражения штаммом "Омикрон". Нововведения начнут действовать с 1 февраля.

О том, что страна планирует снять все карантинные ограничения, стало известно накануне. Однако деталей не озвучивали, поскольку предложение должен был одобрить парламент, что и произошло.

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Дания снимает все карантинные ограничения

Так, уже на следующей неделе в Дании отменят все внутренние ограничения, в частности, масочный режим, "зеленые пропуски" и комендантский час для заведений.

Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, которую мы знали до коронавируса,

– заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен.

Такое решение было принято благодаря высокому уровню вакцинации населения.

По словам Фредериксен, успешная программа вакцинации оказалась "супероружием". Она также добавила, что коронавирус в Дании больше не будет считаться "социально-опасным" заболеванием.

Согласно опросу бюро AFP, Дания станет первой страной Европейского Союза, которая снимет внутренние ограничения, несмотря на то, что штамм "Омикрон" охватил континент.

COVID-19 в Дании: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 28 января в Дании выявлено 1 516 878 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 3 674 летальных;

В то же время 1 020 264 человека побороли болезнь.

Пограничные ограничения будут действовать еще как минимум четыре недели. Речь идет о паспортах вакцинации, тестах и / или карантине в зависимости от статуса иммунитета туристов.