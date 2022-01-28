Первая из стран ЕС: Дания отменяет все карантинные ограничения
Источник:NDTV.com
Дания объявила об отмене всех ограничений, предпринятых для борьбы с коронавирусом, вопреки высоким показателям заражения штаммом "Омикрон". Нововведения начнут действовать с 1 февраля.
О том, что страна планирует снять все карантинные ограничения, стало известно накануне. Однако деталей не озвучивали, поскольку предложение должен был одобрить парламент, что и произошло.
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Дания снимает все карантинные ограничения
Так, уже на следующей неделе в Дании отменят все внутренние ограничения, в частности, масочный режим, "зеленые пропуски" и комендантский час для заведений.
Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, которую мы знали до коронавируса,
– заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен.
Такое решение было принято благодаря высокому уровню вакцинации населения.
По словам Фредериксен, успешная программа вакцинации оказалась "супероружием". Она также добавила, что коронавирус в Дании больше не будет считаться "социально-опасным" заболеванием.
Согласно опросу бюро AFP, Дания станет первой страной Европейского Союза, которая снимет внутренние ограничения, несмотря на то, что штамм "Омикрон" охватил континент.Обратите внимание! Пограничные ограничения будут действовать еще как минимум четыре недели. Речь идет о паспортах вакцинации, тестах и / или карантине в зависимости от статуса иммунитета туристов.
COVID-19 в Дании: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 28 января в Дании выявлено 1 516 878 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 3 674 летальных;
- В то же время 1 020 264 человека побороли болезнь.