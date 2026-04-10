"Ожидала большего, а по факту собор и несколько улиц": украинцы назвали переоцененные города мира
- Украинцы назвали такие города, как Милан, Венеция, Париж, Барселона и Валенсия, переоцененными из-за нехватки впечатлений, грязь или высокую стоимость.
- Дубай, Афины, Неаполь, Майорка и Сардиния также критикуют за высокие цены и хаотичную атмосферу, несмотря на их популярность как туристических направлений.
Идеальная картинка из инстаграма часто не выдерживает встречи с реальностью. Даже популярные города мира могут разочаровать. Украинцы поделились честными впечатлениями о путешествиях и назвали направления, где ожидания и атмосфера не совпали.
На платформе тредс под публикацией poehalisbestie украинцы активно обсуждали, какие туристические направления не оправдали их ожиданий. Пользователи делятся личным опытом и объясняют, почему популярные города и курорты оказались переоцененными.
Украинцы назвали популярные туристические города, которые не оправдали ожиданий
Среди наиболее часто упоминаемых Милан. Некоторые отмечают, что город показался слишком "пустым" в плане впечатлений: основные локации сосредоточены вокруг собора, а общего вайба не чувствуется.
Ожидала большего, а по факту собор и несколько улиц,
– пишут в комментариях о Милане.
Подобные мнения звучат и о Венеции – туристы жалуются на толпы, неприятные запахи и дискомфорт во время пребывания.
Не менее критично отзываются и о Париж: среди основных минусов называют грязь, большое количество бездомных и переполненный транспорт. Даже сами французы нередко выбирают жить подальше от столицы – некоторые живет за десятки километров от Парижа и сознательно избегает туристических мест, в том числе и Эйфелевой башни.
Реальность отдыха в Париже: смотреть видео
У Барселоне туристов разочаровали шум, мусора и отсутствие ожидаемой атмосферы, а в Валенсии высокие цены на жилье и общее несоответствие ожиданиям. Пользователи также вспоминают Дубай как переоцененное направление, которое не оправдало ажиотажа.
У Афинах и Неаполе туристы обращают внимание на грязь и хаотичную атмосферу. Отдельно упоминают и популярные курорты: например, Майорка разочаровала высокими ценами, заторами и хаотичным движением, а Сардиния скучным отдыхом несмотря на красивую природу.
Впрочем, важно: впечатления от путешествий очень индивидуальны, и то, что не понравилось одним, может стать любимым местом для других.
Какие локации стоит выбрать для отдыха?
Узнайте о топ 3 страны для небанального путешествия. Например, Анголу называют будущим пляжным и сафари-центром Африки. За пределами столицы здесь есть роскошные широкие пляжи, которые напоминают настоящие райские уголки.
Или же, восточный Тимор называют альтернативой переполненному острову Бали – здесь есть все то же, но без пробок на дорогах и большого количества туристов. По сути, это как Бали, но в период книги "Есть, молиться, любить".
Частые вопросы
