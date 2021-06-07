Загадочный Пазлвуд – лес, что вдохновил создателей Гарри Поттера, Властелина колец и не только

Каждый поклонник "Гарри Поттера" мечтает побывать в мрачном и ужасном лесу, куда было запрещено ходить ученикам школы Хогвартса без сопровождения взрослых волшебников. У вас есть возможность посетить это таинственное место.

Съемки проходили в Пазлвуде в Глостершире (Великобритания), в части Леса Дина, примерно в 32 километрах от Лондона. Территорию парка часто используют при съемках в кино.

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Немного о лесе

Пазлвуд является пралесом, что означает, что он приобрел свой современный вид за долгие века, без участия человека. Ученые установили, что это место существует с XVI века, но, вполне возможно, что лес рос задолго до появления на Британских островах человека.

Считается, что он датируется римским периодом и использовался для добычи чугунной руды. Внутри леса есть множество тайных пещер и скальных образований, которые следует исследовать, поскольку территория – гигантский лабиринт с замысловатыми путями.



Пазлвуд – лес, в котором снимали "Гарри Поттера" / Фото: Alamy

Вход в Пазлвуд стоит 7 фунтов стерлингов для взрослых и 6 для детей, посетителям в возрасте от двух лет – бесплатно.

Здесь созданы все условия для туристов – гостям предлагают конные прогулки на пони, несколько видов экологических аттракционов и обед в сказочном кафе.



Пазлвуд – лес, в котором снимали "Властелина колец" / Фото: Alamy

Популярная локация для кино

Как известно, он вдохновил не только автора "Властелина колец", а также Дж. К. Роулинг для "Гарри Поттера".

Говорят, авторша побывала в нем при написании романов о знаменитом волшебнике – так и появился Запретный лес, в котором жили всевозможные необычные существа: огромные пауки, единороги, фестралы, кентавры и другие.



Место, что вдохновило Дж. К. Роулинг на Запретный лес / Фото: Pinterest

Однако это не единственная лента, которую снимали здесь – "Звездные войны: Пробуждение силы", продолжение Белоснежки "Охотник: Зимняя война", а также адаптацию "Тайного сада".



Пазлвуд – лес, где снимали "Звездные войны: Пробуждение" / Фото: thesun.co.uk

Кроме того, чащи Пазлвуда стали декорациями к сериалам "Мерлин", "Доктор Кто" и "Атлантик".