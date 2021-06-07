Зйомки проходили в Пазлвуді у Глостерширі (Велика Британія), у частині Лісу Діна, приблизно за 32 кілометри від Лондона. Територію парку часто використовують при зйомках в кіно.

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Трохи про ліс

Пазлвуд є пралісом, а це означає, що він набув свого сучасного вигляду за довгі століття, без участі людини. Вчені встановили, що це місце існує з XVI століття, але, цілком можливо, що ліс ріс задовго до появи на Британських островах людини.

Вважається, що він датується римським періодом і використовувався для видобутку чавунної руди. Усередині лісу є безліч таємних печер та скельних утворень, які слід дослідити, оскільки територія – гігантський лабіринт із хитромудрими стежками.



Пазлвуд – ліс, в якому знімали "Гаррі Поттера" / Фото: Alamy

Вхід у Пазлвуд вартує 7 фунтів стерлінгів для дорослих та 6 для дітей, відвідувачам віком від двох років – безкоштовно.

Тут створені всі умови для туристів – гостям пропонують кінні прогулянки на поні, декілька видів екологічних атракціонів і обід в казковому кафе.



Пазлвуд – ліс, в якому знімали "Володаря кілець" / Фото: Alamy

Популярна локація для кіно

Як відомо, він надихнув не тільки автора "Володаря перснів", а також Дж. К. Роулінг для "Гаррі Поттера".

Кажуть, авторка побувала у ньому під час написання романів про знаменитого чарівника – так і з'явився Заборонений ліс, в якому мешкали всілякі незвичайні істоти: величезні павуки, єдинороги, фестрали, кентаври та інші.



Місце, що надихнуло Дж. К. Роулінг на Заборонений ліс / Фото: Pinterest

Однак це не єдина стрічка, яку знімали тут – "Зоряні війни: Пробудження сили", продовження Білосніжки "Мисливець: Зимова війна", а також адаптацію "Таємного саду".



Пазлвуд – ліс, де знімали "Зоряні війни: Прбудження" / Фото: thesun.co.uk

Крім того, нетрі Пазлвуда стали декораціями до серіалів "Мерлін", "Доктор Хто" та "Атлантик".