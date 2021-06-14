Рейсы в никуда: пассажиры летали по кругу 2 часа ради покупок в Duty Free

Пандемия коронавируса нанесла ущерб всем сферам бизнеса, включая авиа. Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, авиакомпании пытают все возможное, например, полеты в никуда.

Вследствие выездных и въездных поездок, сильно ограниченных пандемией, такие рейсы стали новым способом пассажиров почувствовать радость от полета, одновременно воспользовавшись бесплатными надбавками. Это беспошлинные покупки на так называемых "туристических рейсах, что не приземляются".

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Таким предложением уже успели воспользоваться VIP-пассажиры в Южной Корее. Они летали 2 часа по кругу, чтобы иметь возможность купить вещи без пошлины в магазинах Duty Free.

В мае Хюн Юнг села на рейс из южнокорейского аэропорта Инчхон. Самолет авиакомпании Air Busan Co взлетел в небо, ненадолго вошел в воздушное пространство Японии, и два часа спустя вернулся в тот же аэропорт. Тогда Хюн Юнг закупалась в магазинах беспошлинной торговли, несмотря на то, что никогда не приземлялась в другой стране.

Я видела много людей с сумками, полными беспошлинных вещей. Я говорю всем своим друзьям, что стоит взять этот рейс из-за возможности беспошлинной торговли, – говорит Хюн.

К слову, она приобрела сумку "Chanel", обувь и косметику.

Также Пак Джу Хён, 31-летний офисный работник из Сеула, в марте заплатил 56 долларов за билет на "рейс в никуда". В итоге потратил почти 600 долларов на покупки.

Как известно, на борту было 130 пассажиров. Рейс без пункта назначения назывался Lotte Duty Free. Это была попытка компании поднять бизнес после более года пандемии. Семь южнокорейских авиаперевозчиков выполнили аналогичные рейсы. В результате вместе они перевезли около 8 тысяч пассажиров.

Отмечается, что рынок беспошлинной торговли был крупным бизнесом в Южной Корее до того, как разразилась пандемия, и количество пассажиров в мире упало с 4,5 миллиарда 2019 до 1,6 миллиарда в 2020.