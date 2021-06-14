Внаслідок виїзних та в'їзних поїздок, сильно обмежених пандемією, такі рейси стали новим способом пасажирів відчути радість від польоту, одночасно скориставшись безоплатними надбавками. Це безмитні покупки на так званих "туристичних рейсах, що не приземляються".

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Такою пропозицією вже встигли скористатися VIP-пасажири в Південній Кореї. Вони літали 2 години по колу, щоб мати змогу купити речі без мита в магазинах Duty Free.

У травні Хюн Юнг сіла на рейс із південнокорейського аеропорту Інчхон. Літак авіакомпанії Air Busan Co злетів у небо, ненадовго увійшов у повітряний простір Японії, і через дві години повернувся у той самий аеропорт. Тоді Хюн Юнг закуплялася у магазинах безмитної торгівлі, попри те, що ніколи не приземлялася в іншій країні.

Я бачила багато людей із сумками, повними безмитних речей. Я кажу всім своїм друзям, що варто взяти цей рейс через можливість безмитної торгівлі, – каже Хюн.

До слова, вона придбала сумку "Chanel", взуття та косметику.

Також Пак Джу Хен, 31-річний офісний працівник з Сеула, в березні заплатив 56 доларів за квиток на "рейс в нікуди". У підсумку витратив майже 600 доларів на покупки.

Як відомо, на борту було 130 пасажирів. Рейс без пункту призначення мав назву Lotte Duty Free. Це була спроба компанії підняти бізнес після більш як рік пандемії. Сім південнокорейських авіаперевізників виконали аналогічні рейси. У результаті разом вони перевезли близько 8 тисяч пасажирів.

Зазначається, що ринок безмитної торгівлі був великим бізнесом в Південній Кореї до того, як вибухнула пандемія, і кількість пасажирів у світі впала з 4,5 мільярда 2019 року до 1,6 мільярда 2020-го.