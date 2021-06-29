В США пассажир самолета перед взлетом самолета выпрыгнул из лайнера. За препятствование работе э

В США один из пассажиров рейса на Солт-Лейк-Сити после окончания посадки передумал лететь. Мужчина сначала ломился к пилотам, а затем выпрыгнул из лайнера. За препятствование работе экипажа ему грозит до 20 лет заключения.

Инцидент произошел в пятницу, 25 июня, в аэропорту Лос-Анджелеса. Самолет должен был вылетать в 19:00, но из-за инцидента он задержался на 3 часа.

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Что известно об инциденте в самолете

Как следует из материалов дела, мексиканец Луис Антонио Виктория Домингес (Luis Antonio Victoria Dominguez) прибыл в Лос-Анджелес за пару дней до инцидента. По словам очевидцев, в самолете он все время оглядывался и ерзал в кресле.

Он неожиданно встал со своего места, когда самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу. Мужчина потребовал у стюардессы выпустить его. Когда спор с бортпроводницей не дала результата, пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов.

После неудачной попытки Луис Домингес развернул аварийный надувной трап и выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу. Пилоты успели сообщить про дебошира в авиадиспетчерскую службу – копы сразу же задержали его органы.

Во время "аварийной посадки" на аэродром человек сломал ногу. После этого дебошира доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Какие мотивы смельчака

В понедельник, 28 июня, в ФБР сообщили детали этого дела. Оказывается, 33-летний парень прибыл в Лос-Анджелес из Мексики. Накануне отлета он выпил несколько бокалов пива в пабе и купил "много" метамфетамина. Он пропустил несколько рейсов, а затем оказался в самолете до Солт-Лейк-Сити.

Через наркотическое опьянение у него началась паническая атака, поэтому он и совершил свой прыжок. Самолет был вынужден вернуться к терминалу, чтобы подождать решения инцидента. Ожидается, что Домингес предстанет перед федеральным судом на этой неделе.