Во Львове есть парк, о котором часто забывают: осенью он становится особенно живописным

Когда во Львове выбирают место для прогулки, чаще всего вспоминают Стрыйский парк или парк имени Ивана Франко. И это действительно очаровательные места, однако в городе есть еще одно уютное место, о котором нередко забывают.

Парк "Песчаные озера", который также называют Алтайскими озерами, расположен в стороне от центральной части Львова, на улице Чупринки, 134. Он раскинулся в уютном районе с красивыми виллами, недалеко от музея Ивана Труша. Подробнее о парке рассказывает Lviv Travel.

Почему у парка два названия и как появились озера?

Парк "Песчаные озера" расположен между улицами Коновальца и Чупринки. Его территория занимает почти 6 гектаров, причем около трети площади приходится на два вытянутых озер, соединенных мостом. Свою историю эта местность связала с добычей песка. Здесь находились карьеры предпринимателя Юзефа Франца, и вода постепенно просачивалась на их дно. Именно так, по одной из версий, и возникли озера, которые впоследствии стали главной особенностью этой территории.

Парк "Песчаные озера" осенью / инстаграм lviv.travel

Однако существует и другое объяснение их происхождения. Согласно этой версии, изначально на месте современных озер были пруды, которые позже превратились в водоемы. Воду из них использовали для нужд расположенного неподалеку эмалевого завода. Название водоемов также менялось со временем.

Сначала их называли Алтайскими – в честь прилегающей улицы, которая носила такое название в советское время. Впоследствии закрепилось название "Песчаные озера", связанное с историей местности и бывшими песчаными карьерами. С 1990-х годов именно это название используется для парка и озер. В 1960-х годах здесь обустроили парк, который со временем стал одним из тех зеленых уголков Львова, где можно отдохнуть вдали от оживленных центральных улиц.

Что находилось на месте парка до его восстановления?

История Песчаных озер не ограничивается карьерами и появлением водоемов. В первой половине 20 века эта территория уже имела рекреационное назначение. Еще в 1920-х годах здесь обустроили небольшой парк, который называли Гданьским. Он считается одним из первых в Украине спортивно-беговых парков. Однако впоследствии местность пришла в упадок.

Во время Второй мировой войны парк остался без должного ухода, а позже территорию вновь начали использовать для сброса отходов. До 1950-х годов здесь находилась свалка, куда свозили отходы лампового завода. На восстановление парковой территории ушли десятилетия, и в конце концов здесь снова обустроили место для отдыха.

Где находится парк Песчаные озера: смотреть на картах